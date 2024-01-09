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Линн Сван: разочарована своим результатом на «Тур де Ски», хотела большего

Линн Сван: разочарована своим результатом на «Тур де Ски», хотела большего
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Шведская лыжница Линн Сван прокомментировала своё выступление на лыжной многодневке «Тур де Ски». По итогам соревнований шведская спортсменка заняла шестое место в общем зачёте. Победительницей «Тур де Ски» стала американская лыжница Джессика Диггинс.

«Моей целью было провести «Тур де Ски» лучше, чем три года назад, и я это сделала. Но всё равно удовлетворения не ощущаю. Учитывая мои результаты, мне кажется, я должна была быть выше перед стартом заключительной гонки. Возможно, я буду довольна тем, чего добилась на «Тур де Ски», через несколько дней, но сейчас я разочарована. Хотела достичь большего. Очень хорошие соревнования, но я хотела большего. Что есть, то есть», — приводит слова Сван Expressen.

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