Линн Сван: разочарована своим результатом на «Тур де Ски», хотела большего

Шведская лыжница Линн Сван прокомментировала своё выступление на лыжной многодневке «Тур де Ски». По итогам соревнований шведская спортсменка заняла шестое место в общем зачёте. Победительницей «Тур де Ски» стала американская лыжница Джессика Диггинс.

«Моей целью было провести «Тур де Ски» лучше, чем три года назад, и я это сделала. Но всё равно удовлетворения не ощущаю. Учитывая мои результаты, мне кажется, я должна была быть выше перед стартом заключительной гонки. Возможно, я буду довольна тем, чего добилась на «Тур де Ски», через несколько дней, но сейчас я разочарована. Хотела достичь большего. Очень хорошие соревнования, но я хотела большего. Что есть, то есть», — приводит слова Сван Expressen.