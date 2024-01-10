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Дисквалификацию казахстанского лыжника Полторанина продлили на три года

Дисквалификацию казахстанского лыжника Полторанина продлили на три года
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Срок дисквалификации двукратного бронзового призёра чемпионатов мира казахстанского лыжника Алексея Полторанина увеличили на три года, сообщает пресс-служба Национального антидопингового центра Казахстана.

Напомним, Полторанин был замешан в допинговом скандале на чемпионате мира в Зеефельде в 2019 году. Срок его четырёхлетней дисквалификации за кровяной допинг истёк 1 марта 2023 года. После завершения срока дисквалификации Полторанин вернулся на соревнования.

При этом казахстанский лыжник ранее написал заявление о завершении профессиональной карьеры и был исключён из пулов тестирования на допинг. Согласно правилам, до возобновления карьеры Полторанин должен был написать новое заявление, чтобы проходить проверки согласно требованиям кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA) и антидопинговых правил Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Спортсмен не сделал этого, таким образом нарушив регламент выхода из дисквалификации. В связи с этим отстранение лыжника от спорта было продлено до 1 марта 2026 года.

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