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Кубок России по лыжным гонкам, мужчины: во сколько гонка на 15 км коньком, где смотреть

Сегодня, 11 января, в посёлке Мирный (Казань) состоится мужская гонка на 15 км свободным стилем в рамках пятого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона–2023/2024. Начало гонки — в 13:30 мск.

В прямом эфире соревнования покажет «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России, пятый этап, Мирный.

15 км, свободный стиль. Мужчины. Стартовый лист

62. Иван Горбунов (Республика Татарстан).

66. Андрей Мельниченко (ХМАО-Югра).

68. Артём Мальцев (Тюменская область).

70. Илья Порошкин (Республика Коми).

72. Алексей Червоткин (Архангельская область).

74. Илья Семиков (Республика Коми).

76. Сергей Ардашев (Республика Татарстан).

78. Савелий Коростелёв (Архангельская область).

80. Александр Большунов (Архангельская область).

Лидером общего зачёта Кубка России у мужчин является лыжник Александр Большунов.

Соревнования в Казани завершатся 14 января.