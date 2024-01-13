Кубок России по лыжным гонкам: во сколько классический спринт, где смотреть

Сегодня, 13 января, в посёлке Мирный (Казань) состоятся соревнования в спринте классическим стилем в рамках пятого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона–2023/2024.

Старт квалификации у женщин намечен на 11:00 мск, финал состоится не ранее 14:40 мск. У мужчин квалификация запланирована на 11:40 мск, ориентировочное время начала финала — в 14:51 мск. В прямом эфире соревнования покажет «Матч ТВ».

Напомним, лидером общего зачёта Кубка России у женщин является олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница Вероника Степанова, у мужчин в общем зачёте Кубка лидирует трёхкратный олимпийский чемпион Игр в Пекине Александр Большунов. Пятый этап Кубка России в Казани продлится до 14 января.