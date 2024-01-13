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Анастасия Кириллова одержала победу в квалификации спринта на этапе Кубка России в Мирном

Анастасия Кириллова одержала победу в квалификации спринта на этапе Кубка России в Мирном
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В посёлке Мирный Республики Татарстан состоялась квалификация женского спринта классическим стилем, прошедшая в рамках пятого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона–2023/2024.

Победу в квалификации одержала Анастасия Кириллова, представляющая Ханты-Мансийский автономный округ, с результатом 3.35,59. Напомним, старт квалификации был отложен на час из-за низкой температуры.

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 5, Мирный, Россия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
13 января 2024, суббота. 12:00 МСК
Окончено

Лыжные гонки. Кубок России, пятый этап, Мирный.
Спринт, классический стиль, квалификация. Женщины

1. Анастасия Кириллова (ХМАО) — 3.35,59.
2. Алёна Баранова (Москва) +0,42.
3. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) +0,54.
4. Екатерина Евтягина (Москва) +0,74.
5. Ольга Сергеева (Республика Татарстан) +2,33.
6. Анастасия Доценко (Республика Татарстан) +5,03.

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