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Собакарёв — первый в квалификации спринта в Мирном, Большунов — второй

Собакарёв — первый в квалификации спринта в Мирном, Большунов — второй
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В посёлке Мирный Республики Татарстан завершилась квалификация мужского спринта классическим стилем, прошедшая в рамках пятого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона–2023/2024.

Победу в квалификации одержал Андрей Собакарёв, представляющий Новосибирскую область. Его результат составил 3.00,62. На втором месте в квалификации Александр Большунов, уступивший 0,74 секунды. Третьим в квалификации стал москвич Константин Тиунов.

Старт финала мужского спринта запланирован не ранее 15:20 мск.

Лыжные гонки. Кубок России, пятый этап, Мирный.
Спринт, классический стиль, квалификация. Мужчины

1. Андрей Собакарёв (Новосибирская область) — 3.00,62.
2. Александр Большунов (Архангельская область) +0,74.
3. Константин Тиунов (Москва) +3,04.
4. Владислав Осипов (Республика Татарстан) +3,41.
5. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +3,66.
6. Савелий Коростелёв (Архангельская область) +3,84.

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