Лыжник Коростелёв: не пустят на Олимпиаду — съездим на чемпионат мира в Тронхейме

Российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о шансах спортсменов из России выступить на международных стартах в ближайшие несколько лет, в том числе на Олимпийских играх 2026 года.

«Спокойно ли отношусь к тому, что наши лыжники не выступают на международных стартах? Спокойно, но не безразлично. Айсберг потихоньку начинает двигаться, как мне кажется, так как многие высказывают недовольство тем, что россияне отсутствуют. Отголоски разума всё же есть. Французское издание Ski Nordique сильно критиковало FIS за их позицию по отношению к России.

Айсберги двигаются медленно? За два года доползёт как-нибудь. Да и что об этом думать? Моя задача – показывать достойные результаты, а уж поеду или не поеду я на Олимпиаду, решать уже не мне. Не пустят на Игры-2026 – съездим на чемпионат мира в Тронхейме (смеётся)», — сказал Коростелёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.