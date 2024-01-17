Тренер Пеклецовой: у Алины талант от природы. Силёнки подрастут и всё будет

Тренер юниорской сборной России Артемий Гельманов высказался о прогрессе 18-летней подопечной Алины Пеклецовой, с которой начал работать в мае 2022 года. В текущем сезоне она заняла несколько призовых мест на этапах Кубка России. Последним успехом Пеклецовой стало третье место в скиатлоне на 5-м этапе Кубка России в Мирном.

«Алина именно в Мирном впервые участвовала в скиатлоне. Я доволен, как она провела эту гонку. На классике, конечно, потеряла время из-за падения, но конёчек с лидерами прошла. Не думаю, что результат сильно бы поменялся, не будь того инцидента, но сил бы на заключительный отрезок дистанции осталось побольше – это 100%.

Конечно, я сильно переживал, когда Алина упала, но был уверен, что на коньке она лидеров догонит. Пока силовой и технический потенциал не позволяют ей на таком высоком уровне бороться в каждой гонке.

То, что Алина так сильно выступает в текущем сезоне – для меня не открытие. Я ждал, что так будет. Потенциал у неё реально огромный. Таких девочек в юниорской команде за то время, пока я работаю, ещё не было. Функционально она очень сильно готова. И в прошлом сезоне по ходу очень хорошо добавляла, хотя с чего мы начинали… Она пустой гриф на силовой поднимала, и руки начинали дрожать.

А нынешним летом у неё значительный скачок в функциональном плане произошёл, да и технически она сильно добавила. Летом 2022 года она роллеры снимала со спусков, боялась, не могла проходить. Но прошёл год, и на летнем чемпионате России – 2023 очень сильно выглядела. Я вижу, как меняется её техника, и это не может не радовать.

Конечно, в дабле ещё слишком спиной ложится, но это из-за нехватки силы. Силёнки подрастут и всё будет хорошо. Она целеустремлённая, а талант – от природы. Боженька всё ей дал.

С такими спортсменками нужно работать точечно, их нужно беречь. Мы, например, отошли с ней от упражнений на максимальную силу, хотя она уже начала с нормальным весом работать. Да и старты мы не все собираем. Зачем? Пусть пока осваивается на взрослых гонках, изучает тактику, присматривается к соперницам. Ведь основные результаты нужны не сейчас, а чуть позже», — приводит слова Гельманова телеграм-канал «На лыжи».