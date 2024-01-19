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Кубок мира, восьмой этап, мужчины: во сколько спринт на 1,5 км, где смотреть

Кубок мира, восьмой этап, мужчины: во сколько спринт на 1,5 км, где смотреть
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Сегодня, 19 января, начинается восьмой этап Кубка мира сезона 2023-2024 по лыжным гонкам в Оберхофе (Германия). Соревновательный день продолжится мужским спринтом на 1,5 км классическим стилем.

Квалификация начнётся в 15:25 мск. Смотреть видеотрансляции гонок этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе можно в прямом эфире на канале «Матч Арена».

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 8, Оберхоф, Германия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Qualification
19 января 2024, пятница. 15:24 МСК
Не началось

Кубок мира, восьмой этап, Оберхоф, Германия
Мужчины, спринт, классический стиль
Старт-лист

1. Кевин Больгер (США).
2. Ансгар Эвенсен (Норвегия).
4. Эдвин Ангер (Швеция).
14. Эвен Нортуг (Норвегия).
19. Калле Хальфварссон (Швеция).
20. Эрик Вальнес (Норвегия).
22. Люка Шанава (Франция).
28. Йоханнес Клебо (Норвегия).
30. Бен Огден (США).

Лидером мужского общего зачета является норвежец Харальд Амундсен.

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