Клебо впервые с 2018 года не смог выйти в финал спринта на Кубке мира

Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо сегодня, 19 января, не смог выйти в финал спринта классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Спортсмен не смог пробиться в решающую стадию соревнований впервые с 2018 года.

В последний раз Йоханнесу Клебо не удавалось пройти в финал спринта на этапах Кубка мира 30 ноября 2018 года. Тогда он стал только 11-м в коньковом спринте на третьем этапе соревнований, проходившем в Лиллехаммере (Норвегия). Гонку тогда выиграл итальянец Федерико Пеллегрино, вторым стал норвежец Эмиль Иверсен, а замкнул тройку лидеров канадец Алекс Харви.

Сегодня Клебо стал третьим в своём полуфинальном забеге, проиграв своим соотечественникам Эрику Вальнесу и Ансгару Эвенсену, которые впоследствии стали победителем и серебряным призёром гонки соответственно.