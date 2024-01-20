Клебо — о непопадании в финал спринта на КМ: отвратительное начало 2024 года

Норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо прокомментировал неудачный результат на восьмом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Сегодня всё было просто ужасно. Неудачное возвращение, отвратительное начало 2024 года.

За ту неделю, пока я болел, я потерял почти пять килограммов. Я начинаю возвращаться, но на это нужно время.

У меня был грипп, и я провалялся с высокой температурой шесть дней. Я пытался тренироваться во время рождественских каникул, чтобы восстановиться к «Тур де Ски», но ничего не получилось», — приводит слова Клебо NRK.

Напомним, вчера, 19 января, Клебо не смог выйти в финал спринта классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Спортсмен не смог пробиться в решающую стадию соревнований впервые с 2018 года.

Спортсмен стал третьим в своём полуфинальном забеге, проиграв своим соотечественникам Эрику Вальнесу и Ансгару Эвенсену, которые впоследствии стали победителем и серебряным призёром гонки соответственно.