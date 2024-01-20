«Дочь контролирует каждое движение». Большунов опубликовал трогательное фото с разминки

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов опубликовал в социальных сетях трогательное фото с дочкой Евой. На нём девочка лежит на спине Большунова, когда он проводит разминку на коврике.

«Ева контролирует каждое движение», — подписал фото Большунов.

Фото: из личного архива Александра Большунова

Напомним, 27-летний Большунов продолжает доминировать в России — он выиграл все личные гонки, прошедшие в рамках Кубка России на данный момент. Его победная серия насчитывает уже 15 стартов. Нельзя не отметить, что в начале сезона многолетний тренер Большунова Юрий Бородавко заявлял, что Александр тяжело провёл межсезонье и не смог оптимально подготовиться к сезону из-за травмы спины.

Следующий, шестой этап Кубка России по лыжным гонкам пройдёт в Тюмени в начале февраля.