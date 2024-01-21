Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кубок мира, восьмой этап, мужчины: во сколько эстафета, где смотреть

Сегодня, 21 января, в Оберхофе (Германия) в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт мужская эстафета.

Начало гонки запланировано на 15:10 мск. Смотреть видеотрансляции гонок этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе можно в прямом эфире на канале «Матч Арена».

Лыжные гонки. Кубок мира. Восьмой этап, Оберхоф

Мужчины. Эстафета 4 x 7,5 км. Стартовый лист

1. Норвегия (Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Эрик Вальнес, Пол Голберг, Йоханнес Хёсфлот Клебо).

2. Швеция (Эдвин Ангер, Калле Хальфварссон, Йенс Бурман, Вильям Порома).

3. Франция (Тео Шели, Уго Лапалус, Матис Десложе, Ришар Жув).

4. Финляндия (Ристоматти Хакола, Ийво Нисканен, Арси Руусканен, Пертту Хювяринен).

5. США (Зак Кеттерсон, Бен Огден, Скотт Паттерсон, Гус Шумахер).

6. Италия (Дитмар Нёклер, Элиа Барп, Симона Дапра, Федерико Пеллегрино).

7. Швейцария (Никола Виггер, Беда Кле, Джейсон Рюэш, Валерио Гронд).

8. Германия (Янош Бруггер, Флориан Ноц, Фридрих Мох, Лукс Бёгль).

9. Канада (Ксавье Маккивер, Антуан Сир, Саша Массон, Оливье Ливей).

10. Казахстан (Наиль Башмаков, Константин Борцов, Никита Гридин, Олжас Климин).

11. Финляндия (Лаури Вуоринен, Маркус Вуорела, Лаури Лепистё, Йони Мяки).

12. Италия (Джандоменико Сальвадори, Алессандро Кьоккетти, Давиде Грац, Симоне Мочеллини).

13. Швеция (Юхан Хегстрём, Оскар Свенссон, Густаф Берглунд, Эмиль Даниэльссон).

14. Швейцария (Ян Питье, Йонас Бауман, Эрван Кезер, Яник Рибли).

15. Германия (Ян Фридрих Доэркс, Элиас Кек, Ян Штёльбен, Мариус Кастнер).

16. Норвегия (Ховард Солос Тёугбёль, Дидрик Тёнсет, Симен Хегстад Крюгер, Маттис Стенсхаген).