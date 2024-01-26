Сборная Швеции выиграла смешанную эстафету на этапе КМ в Гомсе, норвежцы — третьи

Сборная Швеции в составе Вильяма Порома, Фриды Карлссон, Йенса Бурмана и Линн Сван выиграла смешанную эстафету, проходившую в рамках девятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Гомсе (Швейцария). Спортсмены показали время 49:43,1 и финишировали с преимуществом в 8,3 секунды над второй шведской командой (Юхан Хегстрём, Эбба Андерссон, Эдвин Ангер и Майя Дальквист).

Замкнула тройку лидеров сборная Норвегии, которую представляли Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Маргрете Бергане, Симен Хегстад Крюгер и Тириль Уднес Венг. Спортсмены проиграли первой сборной Швеции 9,8 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира. Девятый этап, Гомс

Смешанная эстафета 4 x 5 км

1. Швеция (Вильям Порома, Фрида Карлссон, Йенс Бурман, Линн Сван) — 49:43,1.

2. Швеция (Юхан Хегстрём, Эбба Андерссон, Эдвин Ангер и Майя Дальквист) — отставание 8,3 секунды.

3. Норвегия (Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Маргрете Бергане, Симен Хегстад Крюгер, Тириль Уднес Венг) +9,8.