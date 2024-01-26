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«Действительно здорово одержать двойную победу». Линн Сван — о смешанной эстафете

«Действительно здорово одержать двойную победу». Линн Сван — о смешанной эстафете
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Шведская лыжница Линн Сван высказалась о выступлении сборной Швеции в смешанной эстафете на девятом этапе Кубка мира в Гомсе (Швейцария). Первая шведская команда, за которую выступала спортсменка, в этой гонке выиграла, а вторая завоевала серебро.

«Весело бегать эстафеты в команде. Импульс придали гонки, которые мы бежали в прошлое воскресенье, ощущения были хорошими, поэтому мы надеялись выиграть. Здорово, что у нас две команды на пьедестале почёта. Действительно здорово одержать двойную победу.

Мы немного избалованы успехами Швеции, но нужно много работать, чтобы результат был таким хорошим, как сегодня. Мы показываем, какая мы сильная команда, и, когда каждый делает то, что в его силах, можем выступать хорошо», — приводит слова Сван SVT.

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