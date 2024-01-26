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Порома: испытывал странные ощущения в теле, словно всё не так, как должно быть

Порома: испытывал странные ощущения в теле, словно всё не так, как должно быть
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Шведский лыжник Вильям Порома, который сегодня, 26 января, победил в смешанной эстафете в составе сборной Швеции на девятом этапе Кубка мира в Гомсе (Швейцария), рассказал о проблемах с физическим состоянием и предположил, что не будет выступать на этапе дальше.

«Сначала состояние казалось приличным, но потом, когда я остановился, стало тяжело. Я испытывал странные ощущения в теле, словно всё было не так, как должно быть. Поэтому посмотрим, во что это выльется. Буду ли выступать дальше на этапе? Нет, в эти выходные у меня гонок больше не будет», — приводит слова Порома SVT.

Позже в интервью спортсмен опроверг свои слова, заявив, что он пока не решил отказаться от выступления на турнире и может повременить с поездкой домой.

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