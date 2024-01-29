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Сергей Устюгов выступит на грядущем этапе Кубка России в Тюмени

Сергей Устюгов выступит на грядущем этапе Кубка России в Тюмени
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов сообщил, что планирует принять участие в шестом этапе Кубка России, который пройдёт в Тюмени с 3 по 4 февраля. После чего останется там, чтобы, как и планировал, выступить на Спартакиаде.

«Завтра отправляюсь в Тюмень. В этом году самые важные старты — это Спартакиада и чемпионат России. После Тюмени планирую вернуться в Коми и целенаправленно готовиться к чемпионату страны. К Спартакиаде подготовился отлично. Когда приехал в Коми 4 января, на следующий день проснулся с ангиной. Пролежал три-четыре дня в лыжном комплексе с температурой. Как только выздоровел, сразу начал тренироваться, пробовать догонять форму. Подготовка прошла отлично, а результат увидим скоро», — приводит слова Устюгова газета «Республика».

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