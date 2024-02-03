Горбунова упала после контакта с Дарьей Непряевой, потеряв шансы на полуфинал спринта

Неприятным инцидентом ознаменовался второй четвертьфинальный спринтерский забег классическим стилем у женщин в рамках шестого этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам.

Ближе к финишу Лидия Горбунова упала после того, как её соперница Дарья Непряева задела своими палками её лыжи. В связи с этим Горбунова не смогла отобраться в полуфинал.

Лыжные гонки. Кубок России, 6-й этап, Тюмень. Личный спринт, классический стиль. Женщины. Четвертьфинальный раунд. Второй забег

1. Екатерина Евтягина – 4.56,8 (Q).

2. Дарья Непряева – отставание 0,46 секунды (Q)…

5. Лидия Горбунова +8,25.

Шестой этап Кубка России проходит в Тюмени. Здесь же пройдут соревнования лыжников в рамках Спартакиады-2024.