Большунов после победы в масс-старте рассказал, чем его сильно удивил Червоткин

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в коньковом масс-старта на 15 км в рамках шестого этапа Альфа-Банк Кубка России.

«Хорошая гонка. Все старались, на каждом километре боролись, применяли разную тактику. Но я тоже хотел победить и рад, что выиграл. Сильно удивил Лёха Червоткин, когда он начал прыгать. Но я подумал, что если он смог так сделать, то и я смогу.

На выходе на стадионе мне главное было хорошо растолкаться на спуске, чтобы скорость была повыше. Старался действовать аккуратно, чтобы не упасть. А то по ходу гонки мы с Червоткиным пару раз сцепались инвентарём.

Почему сразу со старта не пошёл в отрыв? Потому что другие темп задают слишком сильный сразу. Порой мне кажется, что я за ними не удержусь, но потом раскатываюсь», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».