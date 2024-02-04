Червоткин: когда Санёк Большунов первый раз дёрнул, я подумал, он до конца пойдёт

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, российский лыжник Алексей Червоткин прокомментировал завоевание серебра в коньковом масс-старте на 15 км в рамках шестого этапа Альфа-Банк Кубка России в Тюмени.

Лыжные гонки. Кубок России, шестой этап, Тюмень.

Масс-старт, свободный стиль, 15 км. Мужчины

1. Александр Большунов — 39.54,4.

2. Алексей Червоткин — отставание 1,1 секунды.

3. Антон Тимашов +4,6.

«Сегодня гонка далась непросто. Когда Санёк первый раз дёрнул, я подумал, что он до конца пойдёт, а он темп сбросил. Получалась гармошка – то растянется, то сожмётся. Я отталкивался от ситуации и пошёл в подъём тогда, когда почувствовал, что надо выскакивать и либо кого-то с собой увезти, либо самому убежать. Финиш в Тюмени мне не нравится, потому что тот, кто сидит сзади, получает преимущество из-за аэродинамики. Но я сделал всё, что мог», — сказал Червоткин в эфире «Матч ТВ».