Кубок России по лыжным гонкам, общий зачёт: Большунов лидирует, Коростелёв идёт 2-м

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов лидирует в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам по итогам шестого этапа в Тюмени.
Лыжные гонки. Кубок России. Мужчины. Общий зачёт:
1. Александр Большунов (Архангельская область) – 843 очка.
2. Савелий Коростелёв (Архангельская область) – 623.
3. Сергей Ардашев (республика Татарстан) – 598.
4. Илья Семиков (республика Коми) – 515.
5. Алексей Червоткин (Архангельская область) – 469.
6. Артём Мальцев (Тюменская область) – 432.
7. Иван Горбунов (республика Татарстан) – 408.
8. Андрей Мельниченко (ХМАО) – 336.
9. Илья Порошкин (республика Коми) – 323.
10. Дмитрий Жуль (Красноярский край) – 242.