Кубок России по лыжным гонкам, общий зачёт: Большунов лидирует, Коростелёв идёт 2-м

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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов лидирует в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам по итогам шестого этапа в Тюмени.

Лыжные гонки. Кубок России. Мужчины. Общий зачёт:

1. Александр Большунов (Архангельская область) – 843 очка.

2. Савелий Коростелёв (Архангельская область) – 623.

3. Сергей Ардашев (республика Татарстан) – 598.

4. Илья Семиков (республика Коми) – 515.

5. Алексей Червоткин (Архангельская область) – 469.

6. Артём Мальцев (Тюменская область) – 432.

7. Иван Горбунов (республика Татарстан) – 408.

8. Андрей Мельниченко (ХМАО) – 336.

9. Илья Порошкин (республика Коми) – 323.

10. Дмитрий Жуль (Красноярский край) – 242.