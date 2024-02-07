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Опубликован состав сборной Москвы по лыжным гонкам на Спартакиаду-2024

Опубликован состав сборной Москвы по лыжным гонкам на Спартакиаду-2024
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Опубликован состав лыжной сборной Москвы на Спартакиаду-2024, которая пройдёт в Тюмени на стадионе «Жемчужина Сибири».

Московская команда представлена олимпийскими чемпионами Пекина-2022 Юлией Ступак и Алексеем Червоткиным.

Как в мужскую, так и в женскую команду включены по восемь спортсменов. В индивидуальных дисциплинах же смогут выступить по шесть лыжников и лыжниц, сообщает телеграм-канал «Радиолыжи».

Женщины: Алёна Баранова, Елизавета Маслакова, Арина Каличева, Екатерина Евтягина, Юлия Ступак, Александра Кононова, Анастасия Прокофьева и Арина Кусургашева.

Мужчины: Алексей Червоткин, Егор Митрошин, Александр Бакуров, Константин Тиунов, Илья Трегубов, Дмитрий Кондрашов, Данил Нелипа и Фёдор Назаров.

Спартакиада сильнейших — 2024 пройдёт в пяти регионах России с 8 по 18 февраля и приурочена к 10-летней годовщине проведения Олимпийских игр — 2014 в Сочи.

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