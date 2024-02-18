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Гус Шумахер выиграл разделку на этапе КМ в США, Йоханнес Клебо финишировал четвёртым

Американский лыжник Гус Шумахер выиграл гонку с раздельным стартом свободным стилем на 11-м этапе Кубка мира, проходящем в Миннеаполисе (США). Спортсмен на 4,4 секунды опередил ставшего вторым лидера общего зачёта Кубка мира норвежца Харальда Эстберга Амундсена.

Замкнул тройку лидеров ещё один представитель Норвегии, Пол Голберг, который на финише уступил Шумахеру 5,8 секунды.

Отметим, что пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо занял четвёртое место, проиграв победителю гонки 6,5 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира. 11-й этап, Миннеаполис

Мужчины. Гонка с раздельным стартом. Свободный стиль, 10 км

1. Гус Шумахер (США) — 20:52,7.

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — отставание 4,4 секунды.

3. Пол Голберг (Норвегия) + 5,8.