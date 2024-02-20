Дементьев: если норвежцы умеют планировать победы в лыжах — это здорово, а мы русские

Чемпион Олимпийских игр 2006 года в Турине (Италия), российский лыжник Евгений Дементьев ответил на критику экспертом Петтером Соленгом Скинстадом уровня российских соревнований по лыжным гонкам и на слова норвежца о заранее спланированных победах Александра Большунова на этапах Кубка России и гонках Спартакиады — 2024.

«Если они умеют планировать победы, это здорово. Честно, мне вот без разницы, что там норвежцы говорят. Они всегда, наверное, выступают против. Они норвежцы, мы русские. Друг против друга.

У нас красивый и интересный чемпионат, есть интрига. Победит Большунов в больших гонках или не победит, это уже приковывает зрителя», — сказал Евгений Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.