Лыжник из России погиб на горнолыжном курорте в Индии

Лыжник из России, имя которого остаётся неизвестным, погиб под лавиной в Индии на горнолыжном курорте Гульмарг, ещё шесть туристов спасли. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на индийских чиновников.

Известно, что семь лыжников попали под лавину, шестерых удалось спасти. Для поисково-спасательных операций были задействованы вертолёты. Лавина сошла со склонов Конгдури. Иностранные туристы отправились к горам без местных жителей, которые могли предотвратить трагедию, подсказав безопасный маршрут.

В Гульмарге, где в первые несколько недель января наблюдалась засуха, с начала февраля наблюдается сильный снегопад. Город, известный своими пейзажами и горнолыжными склонами мирового класса, стал популярным местом для туристов и искателей приключений после недавнего снегопада, закончившегося более чем двухмесячной засухой.