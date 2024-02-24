Голберг — о критике в норвежских СМИ: для меня этот предел достигнут

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Пол Голберг выразил недовольство критикой, которая обрушилась на норвежских лыжников со стороны СМИ.

Ранее эксперт канала TV 2 Петтер Скинстад выразил недоумение тем, что члены сборной страны отказались от участия в национальном чемпионате по разным причинам. Лыжник считает, что отказ от участия аргументируется вескими причинами. Спортсменам нужен отдых между стартами.

«Наступает предел, когда ты чувствуешь, что негатив не прекращается, и теперь для меня этот предел достигнут.

Идёт дискуссия о том, что мало кто выходит на старт. А потом в СМИ появляется пара человек, которые поддерживают эти заявления. В то же время остальная часть Норвегии, занимающаяся лыжами, придерживается иного мнения. Это немного надуманно.

Очень жаль, что в чемпионате Норвегии в этом году приняло участие не более 5 из 10 лыжников. Но такое случилось единственный раз в году. Выходные не могли быть назначены на другое время. Мы могли бы отдохнуть по окончании сезона. Но тогда результаты будут более низкими», — приводит слова Голберга TV 2.

На североамериканских этапах, которые прошли в феврале, Пол Голберг дважды поднимался на пьедестал почёта. Он стал победителем масс-старта классикой на 20 км и бронзовым призёром гонки на 10 км свободным стилем.