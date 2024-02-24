«Я почти рыдаю». Организатор скиатлона на чемпионате Норвегии — об ошибке в женской гонке

Сегодня, 24 февраля, результаты женского скиатлона на чемпионате Норвегии были отменены после окончания гонки из-за ошибки организаторов. Они забыли убрать конусы, ограждающие трассу для коньковой части дистанции, из-за чего множество спортсменок ушли не на тот круг и были вынуждены пройти дополнительные 300 метров, что сказалось на итогах гонки.

Организатор скиатлона Торбьорн Брокс Петтерсен высказался об ошибке с разграничением дистанции в женской гонке: «Стюард, работавший на трассе, недостаточно оперативно убрал защитные ограждения. Хейди Венг и ещё несколько спортсменок прошли правильно, но многие ушли на дополнительные 250-300 метров и сбавили скорость.

Жюри приняло решение, что результаты гонки должны быть отменены. Я, как организатор, допустил ошибку, направив спортсменок не в ту сторону. Мы не можем называть это чемпионатом Норвегии. Это не достойно. Я почти рыдаю». Слова Петтерсена приводит TV2.