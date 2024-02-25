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Лыжник Владислав Осипов стал абсолютным чемпионом на первенстве России среди юниоров

Лыжник Владислав Осипов стал абсолютным чемпионом на первенстве России среди юниоров
Владислав Осипов
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Лыжник Владислав Осипов стал четырёхкратным победителем первенства России среди юниоров в Кирово-Чепецке (Кировская область).

В заключительный день соревнований 19-летний спортсмен из Татарстана стал победителем масс-старта на 20 км классикой. Второй место занял Даниил Муралеев, а бронза у Платона Исламшина (оба — Свердловская область).

До этого Осипову удалось выиграть в спринте классикой, в гонке на 10 км свободным стилем и в мужской эстафете.

На аналогичной дистанции состязались и юниорки. Гонку выиграла Екатерина Никитина, следом за ней расположилась Руслана Дьякова, а тройку призёров замкнула Карина Гончарова.

Первенство России по лыжным гонкам среди спортсменов 19-20 лет проходило в Кирово-Чепецке с 21 по 25 февраля.

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