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Клебо не смог помочь своей команде взять золото в эстафете на чемпионате Норвегии

Клебо не смог помочь своей команде взять золото в эстафете на чемпионате Норвегии
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Норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо не смог помочь своей команде взять золото в эстафете на чемпионате Норвегии. Сборная Бьясена, которую представляли спортсмены из Тронхейма, стала второй, уступив выигравшим гонку лыжникам из Осена 41 секунду.

«Это было красиво, но тяжело. Но это весело. На старте этапа я изо всех сил пытался ускориться, но до золота было слишком далеко. Однако мы очень довольны серебром», — приводит слова Клебо TV2.

Норвежец Магне Хага, который смог удержать лидерство в гонке для своей команды, также высказался о победе: «Это замечательный опыт. Я чувствовал, что за нами стоит наш клуб и наша деревня. Наверное, сейчас все дома просто стоят на ушах».

Третьими в гонке стали лыжники из Рустада, города к северу от столицы Норвегии Осло.

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