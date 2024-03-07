«На моём веку уже не будет». Вяльбе — о проведении Олимпиады в России

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе порассуждала о возможном проведении Олимпийских игр в России.

«С учётом того, что Олимпийские игры редко проходят дважды в одной и той же стране, наверное, на моём веку уже не будет. Хотя, с другой стороны, есть такая тенденция, что всё больше стран отказывается от проведения Олимпийских игр. Поэтому кто знает, как будут развиваться события в олимпийском движении», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Напомним, в этом году была 10-я годовщина проведения Олимпийских игр — 2014 в Сочи. В мужском лыжном марафоне на ОИ-2014 был российский пьедестал: Легков стал победителем, серебро завоевал Максим Вылегжанин, а бронзовым призёром стал Илья Черноусов.