Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«На моём веку уже не будет». Вяльбе — о проведении Олимпиады в России

«На моём веку уже не будет». Вяльбе — о проведении Олимпиады в России
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе порассуждала о возможном проведении Олимпийских игр в России.

«С учётом того, что Олимпийские игры редко проходят дважды в одной и той же стране, наверное, на моём веку уже не будет. Хотя, с другой стороны, есть такая тенденция, что всё больше стран отказывается от проведения Олимпийских игр. Поэтому кто знает, как будут развиваться события в олимпийском движении», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Напомним, в этом году была 10-я годовщина проведения Олимпийских игр — 2014 в Сочи. В мужском лыжном марафоне на ОИ-2014 был российский пьедестал: Легков стал победителем, серебро завоевал Максим Вылегжанин, а бронзовым призёром стал Илья Черноусов.

Материалы по теме
Легков вспомнил, о чём подумал сразу после того, как выиграл золото на ОИ-2014 в Сочи
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android