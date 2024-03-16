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Вальнес извинился за оскорбление в адрес Хегстрёма после столкновения в финале спринта

Вальнес извинился за оскорбление в адрес Хегстрёма после столкновения в финале спринта
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Норвежский лыжник, олимпийский чемпион и чемпион мира Эрик Вальнес извинился за оскорбление в адрес шведа Юхана Хегстрёма.

Напомним, лыжники столкнулись в финальном забеге спринта классическим стилем на 15-м этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). К финишу Вальнес пришёл последним, проиграв победителю, Йоханнесу Клебо, более минуты. Результат Хегстрёма, завершившего гонку пятым, был впоследствии аннулирован. В интервью после гонки Вальнес назвал шведа «тупым идиотом».

«Я сожалею об этих словах, мне не нужно было переходить на личности, ведь столкновение всё-таки произошло на трассе. Это было неправильно», — приводит слова Вальнеса NRK.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию за 2.56,7.

Лыжные гонки. Кубок мира, 15-й этап
Мужчины. Спринт, классический стиль

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.56,7.
2. Лаури Вуоринен (Финляндия) — отставание 1,1 секунды.
3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +1,4.

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