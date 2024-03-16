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«Очень плохо». Клебо — о женской части сборной Норвегии

«Очень плохо». Клебо — о женской части сборной Норвегии
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27-летний норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что результат женской части сборной Норвегии не очень хорош, поэтому следует приложить больше усилий.

«Это, конечно, очень плохо. В этом нет никаких сомнений. Шистад добилась именно этого (выхода в финал и победы — прим. «Чемпионата»), она норвежка, и мы должны быть этому рады. И затем, я думаю, группа, которая сейчас находится в команде, мотивирована и должна приложить хорошие усилия для того, что произойдет на чемпионате мира в 2025 году», — приводит слова Клебо NRK.

Отметим, норвежцы в общем мужском зачёте занимают первые пять мест. В женском зачёте Кубка мира норвежки входят лишь в топ-10. Хейди Венг на девятой строчке.

Следующая, на 13-м месте Кристине Ставос Шистад, ставшая первой в финале спринта на 1,4 км в Фалуне (Швеция). Это первое за долгое время место в тройке сильнейших для норвежских женщин, последнее было в финале спринта в ноябре, там та же Шистад завоевала бронзу.

Сейчас норвежка не входит в сборную Норвегии, которая отправится на чемпионат мира в 2025 году. Решение о том, поедет ли она защищать цвета флага в Тронхейм до сих пор решается вместе с личным тренером спортсменки.

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