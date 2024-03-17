Лыжница, жёстко упавшая в спринте на ЧР, продолжит участие в соревнованиях

Лыжница Полина Антипина сообщила, что хорошо себя чувствует и готовится к следующим гонкам Альфа-Банк чемпионата России.

Напомним, что вчера, 16 марта, 17-летняя спортсменка участвовала в спринтерской гонке свободным стилем. В конце забега квалификации лыжницу занесло на повороте спуска и вынесло с трассы, из-за чего Антипина была доставлена в больницу.

«Чувствую себя отлично, побегу гонку послезавтра. Сегодня пропускаю скиатлон, потому что я не допускаюсь по возрасту, меня пока не пускают на такие дистанции, но я бы очень хотела бежать эту гонку», – приводит слова лыжницы Полины Антипиной «Матч ТВ».

Напомним, что вчера на этом же повороте упала и спортсменка юниорской сборной России Виктория Невьянцева.