Екатерина Смирнова выиграла Мурманский лыжный марафон

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Российская лыжница Екатерина Смирнова, чемпионка России, выступающая за Тюменскую область, выиграла Мурманский лыжный марафон среди женщин, проходивший сегодня, 30 марта. Спортсменка преодолела дистанцию за 2 часа, 20 минут и 41 секунду.

Второй в гонке стала Дарья Рогозина (Верхошижемье), которая проиграла Смирновой 3 минуты и 32 секунды. Замкнула тройку сильнейших Мария Козекаева (Саров): она отстала от победительницы гонки на 6 минут и 54 секунды.

Отметим, что это был юбилейный, 50-й Мурманский марафон. Всего в соревнованиях среди женщин принимали участие 135 спортсменок.

Лыжные гонки. Мурманский марафон. Женщины. Результаты

1. Екатерина Смирнова (Тюмень) — 2:20.41.

2. Дарья Рогозина (Верхошижемье) — отставание 3.32 секунды.

3. Мария Козекаева (Саров) +6.54.