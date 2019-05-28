Хачанов – последний из россиян в мужской сетке «Ролан Гаррос». Матчи 3-го дня

Осака, Халеп, Бушар, Азаренко, Остапенко, Соболенко, Зверев, а также россияне Хачанов и Касаткина сыграют в 3-й день «Ролан Гаррос».

Во вторник, 28 мая, должен завершиться первый круг на главном в сезоне грунтовом турнире «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». В этот день будет сыграно 40 оставшихся поединков в верхних половинах сеток – по 20 у мужчин и женщин, а также стартует парный разряд. В числе прочих сыграют представители топ-10 посева – Наоми Осака (1), Симона Халеп (3), Александр Зверев (5), Хуан-Мартин дель Потро (8), Фабио Фоньини (9) и Карен Хачанов (10). Всего вступят в борьбу во вторник пять россиян – помимо Хачанова это Дарья Касаткина (21), Евгения Родина, Маргарита Гаспарян и Анна Блинкова (Q), причём две последние сразятся друг с другом.

Российские красавицы продолжили выбивать топ-теннисисток из сетки «Ролан Гаррос» Кудерметова выбила Возняцки. Медведев, Павлюченкова, Звонарёва проиграли. Надаль, Джокович, Серена, Бертенс идут дальше на «Ролан Гаррос».

Матч дня. Битва чемпионок. Азаренко против Остапенко

Бывшие чемпионки турниров «Большого шлема» Елена Остапенко и Виктория Азаренко сейчас находятся далеко за пределами десятки и пока не показывают своего лучшего тенниса времён больших побед. Любопытно, что девушки пока так ни разу не играли друг с другом. Тем интереснее будет понаблюдать за первой битвой этих двух ярких, эмоциональных соперниц.



Предлагаем вашему вниманию расписание 16 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

Сенсация от Потаповой. Россиянка разбила мечту Кербер о «Карьерном шлеме» Свитолина победила Винус Уильямс, Федерер провёл первый матч на «Ролан Гаррос» за 4 года, а 37-летний Маю выбил полуфиналиста турнира.

«Ролан Гаррос». День 3-й. 28 мая, вторник. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)

Мужчины. 1-й круг. Сетка



Женщины. 1-й круг. Сетка

Court Philippe-Chatrier

Джон Миллман (Австралия) — Александр Зверев (Германия, 5)

Court Philippe-Chatrier. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 56-5.

Прогноз букмекеров: 5.50 – 1.14.

Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в трёх сетах.



Наоми Осака (Япония, 1) — Анна Шмидлова (Словакия)

Court Philippe-Chatrier. 2-й запуск (около 14:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 1-90.

Прогноз букмекеров: 1.09 – 7.00.

Прогноз «Чемпионата»: победа Осаки в двух сетах.



Симона Халеп (Румыния, 3) — Айла Томлянович (Австралия)

Court Philippe-Chatrier. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 1-0 (Цинциннати-2018).

Рейтинг: 3-47.

Прогноз букмекеров: 1.14 – 5.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в трёх сетах.



Таро Дэниэл (Япония) — Гаэль Монфис (Франция, 14)

Court Philippe-Chatrier. 4-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 103-17.

Прогноз букмекеров: 5.75 – 1.12.

Прогноз «Чемпионата»: победа Монфиса в четырёх сетах.

Court Suzanne-Lenglen

Николас Джарри (Чили) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 8)

Court Suzanne-Lenglen. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 58-9.

Прогноз букмекеров: 3.50 – 1.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа дель Потро в четырёх сетах.



Евгения Родина (Россия) — Мэдисон Кис (США, 14)

Court Suzanne-Lenglen. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 1-0 (Уимблдон-2018).

Рейтинг: 70-14.

Прогноз букмекеров: 8.00 – 1.07.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кис в двух сетах.

Court Simonne-Mathieu

Фабио Фоньини (Италия, 9) — Андреас Сеппи (Италия)

Court Simonne-Mathieu. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 4-4/5-5 (Генуя-ч-2010, Бухарест-2012, Монте-Карло, Рим-2013, «Ролан Гаррос»-2017 – Турин-ч-2004, Кицбюэль-2007, Нью-Хэйвен-2008, Рим, Гамбург-2010).

Рейтинг: 12-71.

Прогноз букмекеров: 1.18 – 4.85.

Прогноз «Чемпионата»: победа Фоньини в четырёх сетах.



Елена Остапенко (Латвия) — Виктория Азаренко (Беларусь)

Court Simonne-Mathieu. 2-й запуск (около 14:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 39-43.

Прогноз букмекеров: 3.50 – 1.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Азаренко в трёх сетах.



Текстовая трансляция



Арина Соболенко (Беларусь, 11) — Доминика Цибулкова (Словакия)

Court Simonne-Mathieu. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 1-0 (Ухань-2018).

Рейтинг: 11-41.

Прогноз букмекеров: 1.55 – 2.40.

Прогноз «Чемпионата»: победа Соболенко в трёх сетах.



Текстовая трансляция

«Закрой рот и играй». Турсунов и его нестандартный подход к Арине Соболенко Методы Турсунова в работе с Соболенко сродни приёмам воспитания трудных подростков. Но Арину всё устраивает. И главное – это приносит плоды.

Court 1

Дарья Касаткина (Россия, 21) — Ясмине Паолини (Италия, Q)

Court 1. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-1/1-1 (Телави-ITF-2014 – Прага-2018).

Рейтинг: 21-210.

Прогноз букмекеров: 1.22 – 4.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа Касаткиной в трёх сетах.



Текстовая трансляция

Карен Хачанов (Россия, 10) — Седрик-Марсель Штебе (Германия, SR)

Court 1. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 11-нет.

Прогноз букмекеров: 1.03 – 10.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Хачанова в трёх сетах.



Текстовая трансляция



Эжени Бушар (Канада) — Леся Цуренко (Украина, 27)

Court 1. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 2-1 (Fed Cup-2013, 2018 – Индиан-Уэллс-2015).

Рейтинг: 77-27.

Прогноз букмекеров: 2.60 – 1.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Цуренко в трёх сетах.

Court 7

Каролина Мухова (Чехия) — Анетт Контавейт (Эстония, 17)

Court 7. 2-й запуск (около 14:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 73-17.

Прогноз букмекеров: 2.30 – 1.60.

Прогноз «Чемпионата»: победа Контавейт в трёх сетах.

Court 9

Анна Блинкова (Россия, Q) — Маргарита Гаспарян (Россия)

Court 9. 2-й запуск (около 14:00).

Личные встречи: 0-1 (Лимож-125К-2018).

Рейтинг: 117-65.

Прогноз букмекеров: 1.70 – 2.15.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гаспарян в трёх сетах.



Елена Рыбакина (Казахстан, Q) — Катержина Синякова (Чехия)

Court 9. 4-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 1-0 (Стамбул-2019).

Рейтинг: 141-42.

Прогноз букмекеров: 2.80 – 1.40.

Прогноз «Чемпионата»: победа Синяковой в трёх сетах.

Court 13

Мартин Клижан (Словакия) — Михаил Кукушкин (Казахстан)

Court 13. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 0-1/0-2 (Фюрт-ч-2010, Уимблдон-2016).

Рейтинг: 54-48.

Прогноз букмекеров: 1.65 – 2.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Клижана в пяти сетах.