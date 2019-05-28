Хачанов – последний из россиян в мужской сетке «Ролан Гаррос». Матчи 3-го дня

Во вторник, 28 мая, должен завершиться первый круг на главном в сезоне грунтовом турнире «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». В этот день будет сыграно 40 оставшихся поединков в верхних половинах сеток – по 20 у мужчин и женщин, а также стартует парный разряд. В числе прочих сыграют представители топ-10 посева – Наоми Осака (1), Симона Халеп (3), Александр Зверев (5), Хуан-Мартин дель Потро (8), Фабио Фоньини (9) и Карен Хачанов (10). Всего вступят в борьбу во вторник пять россиян – помимо Хачанова это Дарья Касаткина (21), Евгения Родина, Маргарита Гаспарян и Анна Блинкова (Q), причём две последние сразятся друг с другом.
Матч дня. Битва чемпионок. Азаренко против Остапенко
|1
|2
|3
|
|
Бывшие чемпионки турниров «Большого шлема» Елена Остапенко и Виктория Азаренко сейчас находятся далеко за пределами десятки и пока не показывают своего лучшего тенниса времён больших побед. Любопытно, что девушки пока так ни разу не играли друг с другом. Тем интереснее будет понаблюдать за первой битвой этих двух ярких, эмоциональных соперниц.
Предлагаем вашему вниманию расписание 16 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.
«Ролан Гаррос». День 3-й. 28 мая, вторник. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)
Мужчины. 1-й круг. Сетка
Женщины. 1-й круг. Сетка
Court Philippe-Chatrier
Джон Миллман (Австралия) — Александр Зверев (Германия, 5)
Court Philippe-Chatrier. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 56-5.
Прогноз букмекеров: 5.50 – 1.14.
Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в трёх сетах.
Наоми Осака (Япония, 1) — Анна Шмидлова (Словакия)
Court Philippe-Chatrier. 2-й запуск (около 14:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 1-90.
Прогноз букмекеров: 1.09 – 7.00.
Прогноз «Чемпионата»: победа Осаки в двух сетах.
Симона Халеп (Румыния, 3) — Айла Томлянович (Австралия)
Court Philippe-Chatrier. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 1-0 (Цинциннати-2018).
Рейтинг: 3-47.
Прогноз букмекеров: 1.14 – 5.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в трёх сетах.
Таро Дэниэл (Япония) — Гаэль Монфис (Франция, 14)
Court Philippe-Chatrier. 4-й запуск (около 17:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 103-17.
Прогноз букмекеров: 5.75 – 1.12.
Прогноз «Чемпионата»: победа Монфиса в четырёх сетах.
Court Suzanne-Lenglen
Николас Джарри (Чили) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 8)
Court Suzanne-Lenglen. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 58-9.
Прогноз букмекеров: 3.50 – 1.30.
Прогноз «Чемпионата»: победа дель Потро в четырёх сетах.
Евгения Родина (Россия) — Мэдисон Кис (США, 14)
Court Suzanne-Lenglen. 4-й запуск (около 17:30).
Личные встречи: 1-0 (Уимблдон-2018).
Рейтинг: 70-14.
Прогноз букмекеров: 8.00 – 1.07.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кис в двух сетах.
Court Simonne-Mathieu
Фабио Фоньини (Италия, 9) — Андреас Сеппи (Италия)
Court Simonne-Mathieu. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 4-4/5-5 (Генуя-ч-2010, Бухарест-2012, Монте-Карло, Рим-2013, «Ролан Гаррос»-2017 – Турин-ч-2004, Кицбюэль-2007, Нью-Хэйвен-2008, Рим, Гамбург-2010).
Рейтинг: 12-71.
Прогноз букмекеров: 1.18 – 4.85.
Прогноз «Чемпионата»: победа Фоньини в четырёх сетах.
Елена Остапенко (Латвия) — Виктория Азаренко (Беларусь)
Court Simonne-Mathieu. 2-й запуск (около 14:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 39-43.
Прогноз букмекеров: 3.50 – 1.30.
Прогноз «Чемпионата»: победа Азаренко в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Арина Соболенко (Беларусь, 11) — Доминика Цибулкова (Словакия)
Court Simonne-Mathieu. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 1-0 (Ухань-2018).
Рейтинг: 11-41.
Прогноз букмекеров: 1.55 – 2.40.
Прогноз «Чемпионата»: победа Соболенко в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Court 1
Дарья Касаткина (Россия, 21) — Ясмине Паолини (Италия, Q)
Court 1. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-1/1-1 (Телави-ITF-2014 – Прага-2018).
Рейтинг: 21-210.
Прогноз букмекеров: 1.22 – 4.10.
Прогноз «Чемпионата»: победа Касаткиной в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Карен Хачанов (Россия, 10) — Седрик-Марсель Штебе (Германия, SR)
Court 1. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 11-нет.
Прогноз букмекеров: 1.03 – 10.75.
Прогноз «Чемпионата»: победа Хачанова в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Эжени Бушар (Канада) — Леся Цуренко (Украина, 27)
Court 1. 4-й запуск (около 17:30).
Личные встречи: 2-1 (Fed Cup-2013, 2018 – Индиан-Уэллс-2015).
Рейтинг: 77-27.
Прогноз букмекеров: 2.60 – 1.50.
Прогноз «Чемпионата»: победа Цуренко в трёх сетах.
Court 7
Каролина Мухова (Чехия) — Анетт Контавейт (Эстония, 17)
Court 7. 2-й запуск (около 14:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 73-17.
Прогноз букмекеров: 2.30 – 1.60.
Прогноз «Чемпионата»: победа Контавейт в трёх сетах.
Court 9
Анна Блинкова (Россия, Q) — Маргарита Гаспарян (Россия)
Court 9. 2-й запуск (около 14:00).
Личные встречи: 0-1 (Лимож-125К-2018).
Рейтинг: 117-65.
Прогноз букмекеров: 1.70 – 2.15.
Прогноз «Чемпионата»: победа Гаспарян в трёх сетах.
Елена Рыбакина (Казахстан, Q) — Катержина Синякова (Чехия)
Court 9. 4-й запуск (около 17:00).
Личные встречи: 1-0 (Стамбул-2019).
Рейтинг: 141-42.
Прогноз букмекеров: 2.80 – 1.40.
Прогноз «Чемпионата»: победа Синяковой в трёх сетах.
Court 13
Мартин Клижан (Словакия) — Михаил Кукушкин (Казахстан)
Court 13. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 0-1/0-2 (Фюрт-ч-2010, Уимблдон-2016).
Рейтинг: 54-48.
Прогноз букмекеров: 1.65 – 2.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Клижана в пяти сетах.
- 28 мая 2019
-
00:51
-
00:07
- 27 мая 2019
-
23:41
-
23:19
-
21:38
-
20:29
-
20:23
-
19:49
-
18:47
-
18:38
-
18:16
-
17:31
-
17:03
-
16:56
-
16:44
-
16:33
-
16:21
-
16:11
-
16:05
-
15:29
-
15:26
-
14:32
-
14:13
-
14:12
-
14:00
-
13:32
-
12:30
-
12:02
-
11:43
-
11:06
-
10:56
-
09:55
-
09:46
-
09:40
-
08:29