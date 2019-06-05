«Тебя никто не знает». В США унижают теннисиста, которого выгнали из-за Серены

На «Ролан Гаррос» приближаются решающие матчи. Уже несколько дней нет в сетке самой яркой звезды турнира американки Серены Уильямс. 23-кратная чемпионка соревнований серии «Большого шлема» сенсационно проиграла малоизвестной соотечественнице Софье Кенин и на парижские корты больше не выйдет. Однако это не мешает ей оставаться самой обсуждаемой персоной «Ролан Гаррос»-2019.

Скандал с участием Серены после её бесславного вылета вышел далеко за пределы тенниса. Решение организаторов бесцеремонно прервать пресс-конференцию австрийца Доминика Тима ради проигравшей американки уже обсуждают и в Голливуде. Там уверены, что Серена имеет полное право давать пресс-конференцию там и тогда, когда ей хочется.



Серена же великая. Общие правила не для неё.

На «Ролан Гаррос» выгнали игрока. Потому что Серена не хотела ждать И не простого игрока, а «наследника» самого Надаля. Похоже, организаторы готовы на всё, лишь бы угодить проигравшей американке.

«Вышло очень неловко»

Кратко напомним, из-за чего собственно поднялась шумиха. Расстроенная Серена Уильямс отказалась ждать своей очереди на пресс-конференцию после поражения в третьем круге «Ролан Гаррос» от соотечественницы Софьи Кенин. Она предложила организаторам пообщаться с прессой во втором зале, но те решили освободить для неё главный пресс-зал и буквально выгнали из него прошлогоднего финалиста турнира Доминика Тима. Австриец был возмущён и сказал «Бред какой-то, это шутка?», а уже затем публично раскритиковал американку за дурное поведение.



Действующие и бывшие теннисисты в основном сходились во мнении, что недоразумение произошло по вине организаторов.

Чётко и ясно эту позиции транслировал Борис Беккер: «Я на стороне Доминика Тима в этой ситуации. Он финалист «Ролан Гаррос». Он зрелый теннисист, один из главных игроков тура. Если он даёт интервью на пресс-конференции и ещё не закончил, то остальным надо подождать. Даже Серене Уильямс. Организаторам не повезло поставить двух игроков в такое положение. Им следовало знать, что Доминик Тим ещё проводит пресс-конференцию. Когда он закончит, наступит черёд Серены. Для игроков всё вышло очень неловко. Плохая организация».

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«Серена была неправа»

Один из возможных мотивов организаторов назвала известная в прошлом британская теннисистка Аннабель Крофт: ««Сыграл фактор страха. Организаторы испугались, что Серена может покинуть арену и мировые СМИ не получат желаемого. Думаю, это просто ужасно. Перед Тимом нужно извиниться».

Победитель Уимблдона австралиец Пэт Кэш склонен винить не только организаторов, но и Серену: «В данной ситуации облажались все. Серена, сказав: «Я иду туда в любом случае», была неправа. Виноваты организаторы или нет, всё равно это было проявлением неуважения. Слишком часто всё выходит через край».



Надо сказать, что не все в теннисном мире отнеслись к инциденту настолько серьёзно. Эпатажный американец Джон Макинрой назвал ситуацию «раздутой» и обвинил во всём журналистов. По его словам, Серена расстроилась, узнав, что из-за неё выгнали Тима. На его взгляд, «это меняет всё».

#Яжемать против женщины кошки. Что круче? Серена опять всех поразила. Год назад был костюм кошки, а теперь — «Мать, королева, богиня». Вспомним все самые яркие образы американки.

«Федерер зря защищает Тима, Серена – королева»

Легендарный Роджер Федерер, комментируя неприятную историю, был максимально корректен и свёл всё в шутку, посмеявшись над акцентом австрийца. «Мне кажется, приоритет получает игрок, который продолжает борьбу на турнире. Наверное, там произошло какое-то недопонимание. Может, Серену стоило подольше подержать в раздевалке, а не в месте проведения пресс-конференций. Я не знаю точно, что случилось. Я понимаю разочарование Доминика. Не думаю, что он злится на Серену или на кого-то ещё. Полагаю, это просто несчастный случай. Но было смешно. Мы шутили по этому поводу. Обожаю акцент Доминика», — сгладил углы Федерер.



Вы удивитесь, но защитники Серены даже в этом безобидном высказывании Федерера углядели негатив и критику в адрес американки. Известный юрист Санни Хостин привела зубодробительный аргумент в пользу Уильямс: «Я была удивлена тем, что Роджер Федерер высказался по этому поводу и стал защищать Тима. Он сказал, что с Домиником поступили несправедливо. Ему стоило бы знать лучше. Серена — королева».

«Перестань быть дураком»

То же самое слово по отношению к Серене применила и политический обозреватель Ана Наварро: «Это была не её вина. Она не просила, чтобы Тима выгнали. Организаторы решили убрать его, чтобы королева могла войти. Тиму нужно понимать, кем он является. Серена сейчас одна в своём роде».



Но дальше всех, пожалуй, пошла голливудская звезда конца прошлого века, подруга Серены Уильямс Вупи Голдберг. Актриса разъяснила четвёртой ракетке мира Тиму, почему ему было нужно молча убраться со своей пресс-конференции: «Послушай, парень, тебя никто не знает. Может, ты большая фигура в теннисном мире, но тот факт, что Серена так рано вылетела, — это большое событие. Люди хотят узнать, что случилось и как она себя чувствует. Не думаю, что она вообще хотела бы с кем-либо говорить о своём поражении: «О да, давайте обсудим мой ранний вылет с «Ролан Гаррос». Не думаю, что у неё был такой план! Не обвиняй её! Перестань быть дураком и не обвиняй её».



Вот такой рецепт от Вупи Голдберг: не хочешь быть дураком – не стой на пути Серены Уильямс. Ну что тут непонятного?