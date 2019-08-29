Джоковичу предложили не играть на «Шлемах» в знак протеста

Британец второго эшелона предложил Джоковичу бойкот «Шлемов» в разгар борьбы с Федерером за рекорды. Из-за того что он хочет больше денег.

Джоковичу предложили бойкотировать мэйджоры

Совет игроков ATP после недавнего пополнения включает в себя всех трёх величайших звёзд современного мужского тенниса: Новака Джоковича, Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Все трое одновременно в него никогда не входили, а в последнее время из них там был только серб. Федерер уже рассказал, что первые встречи нового совета прошли продуктивно и что он считает необходимым повышение призовых для тех, кто вылетает в первых кругах, в квалификации, а также для выступающих на челленджерах. Объяснил это Роджер тем, что чемпионы и так зарабатывают более чем достаточно.

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Британец Дэн Эванс поинтересовался возможностью прибегнуть к более радикальным мерам. По сообщениям британской прессы, он спросил у Джоковича, готов ли тот бойкотировать турниры «Большого шлема» в случае, если они откажутся от повышения призовых и большего перераспределения их в пользу проигрывающих на старте. Ответ Новака на такое предложение не приводится. Серб, напомним, остаётся президентом совета игроков.

Эванс, принимавший кокаин, хочет больше денег

Разумеется, всерьёз ожидать, что Джокович согласится бойкотировать «Шлемы», нельзя. Новак хочет превзойти Рафаэля и Роджера по количеству титулов на этих соревнованиях и стать величайшим теннисистом в истории по основным статистическим показателям, так что ему точно не до того, чтобы добровольно отказываться от потенциальных новых титулов. Надаль и Федерер едва ли пойдут на это по тем же причинам – слишком высока цена каждого мэйджора в аспекте их конкуренции между собой.

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При этом за самим Эвансом тянется не слишком приятная история – в апреле 2017 года его дисквалифицировали, обнаружив в допинг-тесте следы кокаина. Даниэль тогда сказал, что «совершил ошибку и должен признать это», а чуть позже удалил все свои аккаунты в соцсетях. Соотечественник Эванса нынешняя первая ракетка Великобритании Кайл Эдмунд прокомментировал это следующим образом: «Такие новости — всегда удар. Но это было решение Дэна, это его карьера, а не моя. Я даже не должен говорить о том, что случилось. Он забавный парень, с ним легко ладить. Но у Эванса есть и другая сторона, когда он пытается развлекаться. В этот раз он зашёл слишком далеко». Сам Даниэль после дисквалификации назвал глупость основной причиной, побудившей его на такой поступок, и обещал больше никогда не принимать кокаин.

Британский теннисист Эванс дисквалифицирован на год за кокаин

Петиция о перераспределении доходов

Одновременно Вашек Поспишил вместе с Юргеном Мельцером агитирует теннисистов подписать петицию о справедливом распределении доходов. Её суть в том, чтобы «Шлемы» и турниры ATP поставили призовой фонд в зависимость от своих заработков. Поспишил ещё в начале лета активно занялся статистическими подсчётами, придя к выводу, что в теннисе соревнования выделяют игрокам около 14 % своих доходов, в то время как в таких лигах, как НБА, НХЛ и НФЛ, спортсмены получают едва ли не половину от общих доходов.

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Петицию подписало более 70 из 100 теннисистов, но при этом и Федерер, и Надаль отказались ставить под ней свою подпись. Интересно, что Джокович в целом является сторонником Поспишила в этом вопросе, так что это может привести к какому-то конфликту между живыми легендами. В любом случае сомнительно, что организаторы соревнований согласятся на такую схему выплат – ведь если расчёты канадца верны, то им нужно будет увеличивать призовой фонд более чем в три раза.