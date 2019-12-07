Прощание датчанки. Возняцки достигла всего, о чём могла мечтать

Артрит и свадьба как факторы для ухода из тенниса

29-летняя Каролина Возняцки объявила о скором завершении карьеры. Сенсацией эту новость не назовёшь – предпосылки к такому решению появились ещё в прошлом году. По окончании того сезона датчанка сообщила, что перед US Open у неё обнаружили ревматоидный артрит, однако она не хотела говорить об этом до межсезонья. Это заболевание вызывает достаточно болезненные ощущения и точно не даёт получать удовольствие от игры в теннис.

Красота дня. Каролина Возняцки – невеста без места Бывшая первая ракетка мира Каролина Возняцки наконец-то вышла замуж за бывшего игрока НБА Дэвида Ли.

Нынешним летом состоялось ещё одно событие, давшее почву для предположений о близком завершении карьеры Каролины – она вышла замуж. Конечно, не все теннисистки после свадьбы уходят из спорта, но в женском теннисе это по очевидным причинам происходит намного чаще, чем в мужском – за свадьбой часто следует желание родить ребёнка, а возвращаться после беременности и родов хотят далеко не все. Напомним, что несколько лет назад Возняцки уже была близка к свадьбе, но гольфист Рори Макилрой весной 2014-го неожиданно разорвал помолвку накануне церемонии, объяснив это тем, что осознал свою неготовность к семейной жизни. 2 ноября 2017 года Каролина обручилась с бывшим баскетболистом НБА Дэвидом Ли, а свадьба прошла 16 июня этого года.

Свадьба Каролины Возняцки. И здесь без Серены не обошлось На свадьбе бывшей первой ракетки мира Возняцки собрались именитые гости, но главным украшением торжества, как всегда, стала Серена Уильямс.

Проблемы Возняцки в середине 10-х…

Помимо этого, ещё один важный фактор – мотивация. Несколько лет назад Возняцки наверняка толкало вперёд желание выиграть хотя бы один турнир «Большого шлема». Ещё в начале 10-х годов Каролина была первой ракеткой мира, проведя на вершине весь сезон-2011, за исключением одной недели, и суммарно пробыв лидером 67 недель. Однако на мэйджорах её лучшим результатом долго оставался финал US Open – 2009, и многие называли датчанку «бесшлемницей». Сама Возняцки на пресс-конференциях в основном старалась делать вид, что это её не волнует, но победить на «Шлеме» ей наверняка хотелось.

В 2016-м казалось, что достичь этого Каролине уже никогда не удастся. Её преследовали травмы – были проблемы то с лодыжкой, то с рукой – и к US Open того года она подошла в ранге 74-й ракетки мира. Честно говоря, мысли о скором завершении карьеры Возняцки впервые появились ещё тогда, но на Открытом чемпионате США она неожиданно одержала две победы над теннисистками топ-10 и дошла до полуфинала, а затем завоевала титулы в Токио и Гонконге. Благодаря этим результатам Каролина завершила сезон в топ-20.

Превозмогая боль. Возняцки ведёт бой с соперницами и тяжёлой формой артрита Чуть больше года назад Возняцки стала первой ракеткой мира, а сейчас она не может нормально играть из-за болезни.

И неожиданное возрождение

В следующем году, когда спарринг-партнёром Возняцки был Саша Бажин, до того помогавший Серене Уильямс, Виктории Азаренко и Слоан Стивенс, её возвращение продолжилось. Поначалу Каролине упорно не везло в финалах – она проиграла шесть титульных матчей подряд! Впрочем, это всё равно приносило хорошие рейтинговые очки. Осенью датчанка сумела защитить титул в Токио, а в конце года в первый и последний раз в карьере выиграла Итоговый чемпионат WTA, поднявшись на третью строчку рейтинга.



Бажин в межсезонье ушёл из команды Каролины, поскольку хотел попробовать себя в роли тренера (и вскоре стал наставником Наоми Осаки, которую привёл к двум победам на «Шлемах» подряд), так что Возняцки свой главный трофей завоевала уже без его помощи. В конце января датчанка в напряжённой борьбе вырвала победу в финале Australian Open у первой ракетки мира Симоны Халеп, завоевав долгожданный титул мэйджора и одновременно вернувшись на первую строчку ровно через шесть лет после её потери. Тем самым Каролина побила рекорд своей подруги Серены Уильямс – американка в сентябре 2008-го вернула себе лидерство через 5 лет и 29 дней.

Первый «шлем» и первая строчка. Каролина Возняцки сорвала джек-пот Каролина Возняцки одолела Симону Халеп и впервые выиграла турнир «Большого шлема». Кроме того, датчанка возвращается на первое место.

У Каролины пропала мотивация?

Последним крупным титулом Возняцки стал Пекин-2018, который она выиграла, несмотря на артрит. На первой строчке она пробыла ровно месяц, в конце февраля уступив лидерство Халеп и не сумев вернуть его, хотя несколько шансов сделать это по ходу того сезона у датчанки было. В целом со стороны создавалось ощущение, что, добившись победы на Открытом чемпионате Австралии, Каролина выполнила свою главную цель, и глаза у неё перестали гореть так, как на протяжении полутора лет перед этим. Возможно, она действительно не сумела найти мотивацию для того, чтобы продолжать работать так же усердно, а чуть позже на это наслоились уже упомянутые проблемы со здоровьем и приятные перемены в личной жизни.



Первое заявление о скором уходе Возняцки из тенниса сделал её брат. В самом конце октября он сказал следующее: «У Каролины есть желание продолжать играть в 2020 году — это приятно. Не знаю, на скольких турнирах она планирует сыграть, но в Окленде и на Australian Open она сыграет точно. Вместе с тем я знаю, что уже скоро Каролина решит уйти из тенниса. Думаю, она в том положении, когда может выбирать турниры, на которых хочет играть».

Возняцки готовится к свадьбе, Федерер и Джокович фотографируются с чемпионами Серена Уильямс отдыхает вместе с Возняцки, Шарапова побывала в лавовой пещере, а Бушар загорает на пляже.

«Теннис был потрясающей главой моей жизни»

А теперь это подтвердила сама теннисистка, объявившая, что Открытый чемпионат Австралии – 2020 станет её последним турниром. «Я играла в теннис на профессиональном уровне с 15 лет. Это была потрясающая первая глава моей жизни. 30 титулов WTA, звание первой ракетки мира на протяжении 71 недели, победа на Итоговом чемпионате, три Олимпиады, звание знаменосца на Играх и победа на Открытом чемпионате Австралии 2018 года — я достигла всего, о чём могла мечтать.

В последние месяцы я осознала, что есть вещи, которых я хочу достичь вне корта. Свадьба с Дэвидом была одной из таких целей. Семейная жизнь вместе с путешествиями по миру и распространение информации о ревматоидном артрите — это то, что двигает меня вперёд. Я объявляю, что завершу карьеру после Australian Open в январе. Это никак не связано со моим здоровьем, это не прощание. Я буду продолжать делиться новостями о своём увлекательном путешествии. Хочу от всего сердца поблагодарить болельщиков, моих друзей, спонсоров, мою команду, особенно моего отца, моего мужа, всю семью за поддержку. Без вас я бы никогда этого не достигла». Таким образом, ровно через два года после своей главной победы в теннисе Возняцки завершит карьеру. Вряд ли она могла выбрать более подходящий турнир в качестве прощального.