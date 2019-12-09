Надаля обвиняют в мошенничестве. А он просто хотел помочь детям

«Хотел реализовать проект дома, в Манакоре»

Испанец Рафаэль Надаль, пятый раз в карьере завершивший год в статусе первой ракетки мира, был обвинён в нарушениях при строительстве своей теннисной академии и в неуплате организацией местных налогов. Сам теннисист назвал эти заявления необоснованной клеветой. «Я всегда старался быть честным и последовательным, уважал все точки зрения. Мне, как и любому человеку, больно получать неоправданные обвинения и клевету, этим лишь хотят опорочить моё имя.

Меня обвиняют в привилегированном положении и особом отношении, из-за чего я смог построить спортивно-образовательный центр в Манакоре. Да, я чувствую, что ко мне особое отношение, поскольку парламентское большинство посчитало, что у этого стратегически важного для Мальорки проекта будет гораздо больше возможностей, если я приму в нём участие, так у него будет больше влияния. И я благодарен за это. 12 ноября нас обвинили в том, что мы не платили налог на недвижимость (IBI) и сборы за уборку мусора в академии. Это ложь, так как мы выплатили IBI в октябре 2017 года, после получения соответствующего документа, а первый платёж за мусор внесли в ноябре 2017 года.

Надаль успел вытащить ребёнка из толпы фанатов. Мальчик ревел от страха Отец мальчика назвал Рафаэля настоящим героем.

Могу заверить вас, что академия могла появиться в других местах, где нам предлагали множество важных преимуществ и льгот. Но я, несмотря на серьёзные траты, хотел реализовать этот проект дома, в Манакоре, чтобы он помог моему региону и Балеарским островам. Здесь я живу, тренируюсь, здесь моя семья и мои друзья, я нахожусь тут постоянно».

Надаль – патриот своей малой родины

Манакор – место, где Рафаэль не только родился, но и до сих пор проживает. Смена места официального проживания могла бы благоприятно сказаться в том числе на налогообложении Надаля, однако он остаётся жителем Мальорки. Учитывая, что Рафаэль никогда не пытался уменьшить налоги с собственных призовых, сомнительно, что он решил сэкономить куда меньшие деньги на неуплате налогов при строительстве академии.

Закрытая свадьба Надаля. Даже королю не разрешили взять с собой телефон Рафаэль женился на Марии Франциске, с которой встречался с 2005 года. Теперь вся «Большая четвёрка» официально жената.

Сам Надаль с детства тренировался именно на Мальорке, и вполне понятно его стремление сделать маленькую родину лучше, в том числе с точки зрения теннисной инфраструктуры, чтобы новые поколения могли тренироваться там в наиболее комфортных условиях. В 12 лет он сделал окончательный выбор между футболом и теннисом в пользу последнего, и после этого испанская федерация тенниса предлагала Рафаэлю переехать в Барселону для тренировок в местной академии, однако его семья отказалась от этого предложения. «Я не верю в идею того, что нужно ехать в Америку или куда-то ещё, чтобы стать хорошим теннисистом. Этого вполне можно добиться и дома», — пояснил его дядя Тони. Другой причиной стало стремление родственников Надаля к тому, чтобы он закончил школу у себя дома.

Рекорды Рафаэля

Исходя из карьеры испанца, точно не скажешь, что план не сработал. Рафаэль стал лучшим теннисистом в истории своей страны, лучшим грунтовым игроком всех времён и одним из сильнейших теннисистов за всё время существования этого вида спорта. Он выиграл рекордные 12 титулов на «Ролан Гаррос», по 11 в Барселоне и на «Мастерсе» в Монте-Карло, а его противостояния с Роджером Федерером и Новаком Джоковичем болельщики будут помнить и через много лет после ухода всех троих из тенниса.

12 из 12. Надаль всё ещё непобедим на «Ролан Гаррос» Испанец Рафаэль Надаль в 12-й раз пробился в финал парижского мэйджора. И снова выиграл.

Кстати, о противостоянии с Джоковичем – Надаль может ещё раз встретиться с ним ещё в этом году, поскольку оба заявлены на выставочный турнир в Абу-Даби, который теперь проходит до католического Рождества. Испанец и серб, как первый и второй сеяные, получили пропуск в полуфинал без игры. Надаль начнёт турнир матчем с Даниилом Медведевым либо Чхун Хёном, а Джокович – со Стефаносом Циципасом или Гаэлем Монфисом.