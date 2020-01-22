«Ракетка волшебным образом вылетела из руки». Как на АО оправдываются перед спонсорами

Александрова и Павлюченкова остались в строю, Кудерметова выбыла

Женская сетка Australian Open

Две из трёх россиянок, проведших в среду поединки на Открытом чемпионате Австралии, прошли дальше. Екатерина Александрова, первая ракетка России, вышла в 3-й круг, уверенно победив чешку Барбору Крейчикову – 6:1, 6:3. Отметим стопроцентную реализацию Екатериной брейк-пойнтов – 4 из 4, и стопроцентный же отыгрыш этих мячей – также 4 из 4. Напомним, что в начале сезона россиянка завоевала свой дебютный титул WTA (в Шэньчжэне), после чего и стала первой ракеткой России, опередив Анастасию Павлюченкову.

Павлюченкова тоже прошла дальше, но не в 3-й круг, а во 2-й. Её матч с сербкой Ниной Стоянович оказался в числе тех, которые не успели провести во вторник из-за ливней в понедельник. Дожди стартового дня основных сеток привели к переносу на вторник слишком большого количества поединков, в результате чего, несмотря на хорошую погоду, программа вторника тоже не была выполнена полностью. Соответственно Павлюченковой теперь нужно будет провести два матча за два дня. К счастью, Стоянович она победила достаточно легко, хотя во втором сете, по её же словам, сама создала себе проблемы – 6:1, 7:5.

Серьёзная проверка Роджера Федерера. Матчи 3-го дня Australian Open Из лидеров также сыграют Джокович, Циципас, Барти, Осака, Квитова, Серена, а ещё 3 россиянки – Александрова, Павлюченкова и Кудерметова.

А вот Вероника Кудерметова свои проблемы решить не сумела. В первой партии она уверенно переигрывала Сару Соррибес-Тормо, но в начале второй не смогла взять затяжной гейм на приёме с трёх брейк-пойнтов, затем отдала свою подачу с 40:0 и после этого расклеилась, взяв всего два гейма – 2:6, 6:1, 6:1 в пользу испанки. В одиночной сетке остались четыре россиянки: Павлюченкова, Александрова, Светлана Кузнецова и Анна Блинкова. Екатерина пока единственная, кому удалось выйти в третий раунд, остальные девушки свои матчи второго круга проведут в четверг.

Дождь может помешать игре в четверг

Мужская сетка Australian Open

Что касается погоды, то без дождя в Мельбурне в среду всё-таки не обошлось. Правда, влияние на расписание он в этот раз почти не оказал, прервав лишь матч Роберто Баутиста-Агута с Майклом Ммо, который в итоге перенесли под крышу, на освободившуюся Мельбурн Арену. А вот на четверг дожди прогнозируют более сильные, вплоть до вечера по местному времени. Из россиян на корте с крышей играет только Даниил Медведев, а поединки уже упомянутых девушек, как Андрея Рублёва и Карена Хачанова, могут быть под угрозой.

Дождь смыл половину матчей в Мельбурне. Даже 3 крыши не спасли Australian Open затопило в день старта основных сеток. Перед этим проиграл Шаповалов, а Федерер, Серена и другие лидеры прошли дальше.

Рублёв решил выступить не только в одиночке, но и в паре

Кстати, Рублёв, видимо, недостаточно наигрался, завоевав два титула за две недели перед Australian Open, и заявился в Мельбурне не только в одиночный, но и в парный разряд. Правда, там его выступление уже завершилось – в паре с белорусом Андреем Василевским Андрей уступил австралийцам Максу Пёрселлу и Люку Савиллу. Других россиян в мужском парном разряде не было. Отметим, что это последний Australian Open для легендарных братьев Брайан; американцы объявили о завершении карьеры в нынешнем сезоне. Прощальным турниром Майка и Боба станет US Open.

Тройной удар. Медведев, Рублёв и Хачанов успешно стартовали на Australian Open Молодые российские теннисисты дружно шагнули во второй круг, хотя каждый отдал по сету. Светлана Кузнецова прервала серию из 4 поражений.

Возняцки отсрочила своё прощание с теннисом

Уход из тенниса Каролины Возняцки (которая, как и Брайаны, была первой ракеткой мира) гораздо ближе – она уже проводит свой последний официальный турнир в карьере. У датчанки ещё запланирован выставочный матч с её лучшей подругой из мира тенниса, Сереной Уильямс. Игра состоится в Копенгагене в мае, но на официальных соревнованиях Каролина больше не появится. Возняцки вполне могла проиграть Даяне Ястремской во втором раунде, но спасла первую партию, превратив 1:5 в 7:5, а затем ликвидировала отставание в два брейка и во втором сете – с 0:3 счёт стал 5:4. Упустив пять матчболов на приёме, с шестой попытки Каролина всё-таки дожала соперницу. Её следующей соперницей станет Онс Жабер, а в 4-м круге возможна встреча с Сереной. Чем не красивый вариант для последнего матча в карьере?

Прощание датчанки. Возняцки достигла всего, о чём могла мечтать Каролина Возняцки, этим летом вышедшая замуж, объявила о завершении карьеры в начале следующего сезона.

«Ястремская старалась сломать ритм моей игры»

После матча с Ястремской Возняцки осталась недовольна действиями соперницы, вызывавшей врача при 4:5 во второй партии. «Очевидно, она старалась сломать ритм моей игры. При счёте 5:4 с ней всё было в порядке. Она прекрасно бегала. Такой трюк она уже проделывала раньше. Я знала, что так и будет, но старалась сохранять концентрацию. У меня был матчбол, у меня были шансы, но я их не использовала. В некоторых моментах она сыграла здорово, в некоторых я действовала слишком пассивно. Но я просто играла сосредоточенно и сражалась до конца. В итоге при счёте 6:5 я сумела взять гейм. Это принесло огромное облегчение». Тренирующий Даяну Саша Бажин, который ещё год назад работал с Наоми Осакой, заступился за подопечную, сообщив, что у неё проблемы с ногой, однако такая реакция Каролины возникла не на пустом месте – украинка действительно не раз вызывала врача в непростые моменты матча в прошлом году, после чего нередко переламывала ход игры.

«Я не смогла контролировать свою ракетку, она вылетела из руки»

А Осака, в этот же день обыгравшая Чжэн Сайсай и вышедшая в третий круг, извинилась перед производителем своих ракеток за то, что не сдержалась и бросила её на корт, отдав гейм на своей подаче. «Моя ракетка волшебным образом вылетела из моей руки. Я не смогла её контролировать. Извини, Yonex. Думаю, так я постаралась справиться с расстроенными чувствами. Это было слишком по-детски. Мне хочется провести хоть один матч, в котором не стану выбрасывать ракетку или бить по ней. Это всё, чего я хочу».

Анисимову довели до слёз вопросом о смерти отца. За неё заступился Кирьос

Самым нетактичным вопросом турнира пока можно назвать вопрос к 18-летней американке Аманде Анисимовой. На пресс-конференции после её поражения в первом круге один из журналистов спросил, как ей удаётся успешно выступать после смерти отца. Константин Анисимов, отец и тренер Аманды, скончался в августе 2019 года. «Нам правда нужно говорить об этом сразу после матча?» — сказала Анисимова и расплакалась.

Австралиец Ник Кирьос, узнав об этом инциденте, написал в «Твиттере»: «Мне очень грустно от этого. Проявите милосердие и, пожалуйста, сочувствуйте. Это просто нечестно. Держись, Аманда».