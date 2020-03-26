Самые страшные болезни теннисистов. Многие не смогли победить смерть

Тьяго Уайлд – первый теннисист с коронавирусом

Бразилец Тьяго Сейбот Уайлд – чемпион юниорского US Open – 2018, которому недавно исполнилось 20 лет, — сообщил, что заражён коронавирусом. Тьяго опубликовал видеообращение в своих соцсетях. «Привет, ребята. Хотел дать вам всем знать, что я подцепил COVID-19, но с прошлой недели самоизолировался. Я делаю всё, что требуется, для улучшения своего состояния и выполняю все инструкции врача. Этим видео хочу напомнить вам всем, чтобы вы оставались дома, заботились о людях, которых любите, и помогали нам всем не распространять эту болезнь дальше. Будьте дома и будьте в безопасности».

Сейбот Уайлд прямо перед паузой в теннисе из-за коронавируса завоевал свой первый титул ATP, став чемпионом турнира категории «250» в Сантьяго (Чили). На неделе перед этим он выступал на ATP 500 в Рио-де-Жанейро, где оказался единственным, кто смог взять сет у будущего чемпиона этого турнира Борны Чорича. Триумф в Сантьяго позволил Тьяго оказаться близко к топ-100, на 113-й строчке (перед Рио он был 206-м), и стать самым молодым бразильцем, выигравшим турнир уровня ATP или «Шлем». До того рекорд принадлежал Густаво Куэртену, который в 20 лет и 8 месяцев победил на «Ролан Гаррос» — 1997. Также Сейбот Уайлд стал первым теннисистом, родившимся в 2000-е, которому удалось завоевать титул ATP.

Ещё до Тьяго об обнаружении у себя симптомов COVID-19 заявлял скандальный австралиец Бернард Томич, но четырёхкратная четвертьфиналистка «Шлемов» и бывшая девятая ракетка мира немка Андреа Петкович опровергла эту информацию. «Бернард – теннисный бунтарь. У него, как и у меня, югославские корни. Он регулярно делает странные заявления. Недавно рассказал крупной австралийской газете, что у него симптомы коронавируса. Я написала ему после этого, и он ответил, что не знает, зачем сделал это заявление, потому что с ним всё в порядке». Таким образом, именно Сейбот Уайлд стал первым теннисистом, заразившимся этим коронавирусом.

Смерть Луцци от лейкемии

Будем надеяться, что Тьяго достаточно быстро выздоровеет, поскольку у него молодой и крепкий организм. Конечно, ещё неизвестны возможные последствия этого вируса, но при соблюдении постельного режима и других мер безопасности их риск у семейства коронавирусов в целом не так велик, как у некоторых других заболеваний – правда, коронавирусы при этом намного более заразны. Тем не менее вспомним некоторых теннисистов, переживших опасные заболевания, отчаянно сражавшихся за свою жизнь.

Итальянец Федерико Луцци в 2008 году был дисквалифицирован на 200 дней и оштрафован на $ 50 тыс. Причиной стали ставки Федерико в букмекерских конторах на теннисные матчи на протяжении трёх лет, в том числе на свои победы. При этом против себя Луцци не ставил, и каких-либо доказательств попыток влияния на результаты поединков обнаружено не было. Однако теннисистам и теннисисткам, также как членам их команд и судьям, запрещены любые ставки на свой вид спорта. Дисквалификация завершилась в сентябре, а уже в середине октября у Федерико началась лихорадка. Ему диагностировали острую форму лейкемии (рака крови), и через несколько дней 28-летний Луцци скончался в больнице. В мае 2017 года Фабио Фоньини и Флавия Пеннетта назвали сына в его честь.

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Разная судьба австрийских близняшек

Австрийские близняшки Сандра и Даниэла Клеменшитц в одиночном разряде выступали не очень удачно, а вот в паре дела у них шли лучше. Сёстры вошли в топ-100, но в 2007-м, когда им было по 24 года, у них обнаружили редкую разновидность рака желудка. Многие теннисисты откликнулись на эту беду — организовывали благотворительные мероприятия и собирали средства на их лечение, но Даниэла не смогла справиться с болезнью и скончалась 9 апреля 2008 года. Сандра же победила рак, вернулась в теннис и завершила карьеру только осенью 2016-го.

Балтача умерла от рака через несколько месяцев после свадьбы

Рак стал причиной ранней смерти и Елены Балтачи – британки украинского происхождения. Дочь известного советского футболиста Сергея Балтачи на протяжении большей части карьеры преследовали травмы, и она решила уйти из профессионального тура после US Open – 2013. В декабре того же года Балтача вышла замуж за Нино Северино, своего бывшего тренера, после чего они вместе открыли теннисную академию. Но уже в марте 2014-го у Елены обнаружили рак печени, и всего через два месяца она скончалась. Елене было 30 лет.

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Ранний уход знаменитой чемпионки

В 1969-м от рака яичника скончалась знаменитая американская теннисистка Морин Коннолли. О ней мы совсем недавно вспоминали в статье, посвящённой теннисным фильмам, так что сейчас только напомню вкратце, что в 18 лет она собрала «Большой шлем», а вскоре после успешной защиты титула на Уимблдоне-1954 сломала ногу во время прогулки на лошади, из-за чего её надежды на дальнейшие выступления в профессиональном теннисе рухнули. Морин завершила карьеру, вышла замуж и родила двух дочерей, а в 1966 году у неё был диагностирован рак. Ей сделали три операции, но, несмотря на это, она умерла незадолго до 35-го дня рождения.

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Смерть американского суперветерана и оплаченные Агасси похороны

От рака желудка в 1995-м скончался Панчо Гонсалес – знаменитый американец, 20 лет карьеры которого прошло вне турниров «Большого шлема» из-за ухода в профессионалы. Когда в 1968 году началась Открытая эра, ему было 40, но Панчо продолжал играть и сразу после открытия профессиональным теннисистам доступа к мэйджорам вышел в полуфинал «Ролан Гаррос». После этого он ещё выигрывал марафонские матчи на Уимблдоне, а в 43 года и 9 месяцев стал самым возрастным чемпионом турнира ATP в одиночном разряде – и этот рекорд не побит до сих пор. Панчо умер в 67 лет, а его похороны оплатил Андре Агасси.

Драматическая история Ленглен

Француженка Сюзанн Ленглен наверняка опередила бы Коннолли и стала первой теннисисткой, собравшей «Шлем», но в 1920-е гражданская авиация только начинала развиваться, и о регулярных полётах из Европы в США или тем более Австралию не было и речи. Плыть туда было долгим и сомнительным удовольствием, поэтому на австралийском чемпионате француженка не выступала ни разу, а в Америке сыграла лишь однажды – и все свои крупные титулы завоевала во Франции и Англии, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. Сюзанн вошла в историю не только благодаря своему доминированию на европейских кортах в 20-е годы, но и благодаря революции в женской теннисной моде. Она первой отказалась от неудобных, стеснявших движения корсетов и длинных юбок, выходя на корт в платье и чулках – а другие девушки вскоре последовали её примеру. К сожалению, Ленглен не отличалась крепким здоровьем и в 39 лет скончалась от пернициозной анемии – дефицита витамина B12, из-за которого нарушается процесс кроветворения. Эта болезнь в конце 30-х уже не была смертельной, но организм Сюзанн с ней не справился. Её имя носит второй по значимости корт «Ролан Гаррос».

Борец за права темнокожих скончался от СПИДа

Завершим этот грустный рассказ историей теннисиста, именем которого назван главный корт US Open – Артура Эша. Эш не был сильнейшим теннисистом в истории США, но он, безусловно, вошёл в историю. Не только тем, что стал первым темнокожим игроком, победившим на чемпионате США (в 1968-м) и на Уимблдоне (в 1975-м), но и активным участием в борьбе за гражданские права афроамериканцев. Его даже дважды арестовывали в Америке – за протест против апартеида ЮАР в 1985 году и за протест против репрессий, направленных на гаитянских беженцев в 1992-м. К моменту второго ареста у Эша уже развился СПИД – он заразился ВИЧ при переливании крови во время операции на сердце в 1983 году. Артур умер в феврале 1993-го, когда ему было 49 лет, но основанный им фонд борьбы с ВИЧ и СПИДом действует и сейчас.