Как выглядела 19-летняя Мария Шарапова во время своего триумфа на US Open

Россиянке Марии Шараповой едва исполнилось 17 лет, как на неё обрушилась всемирная слава. Неожиданно для многих в 2004 году она выиграла знаменитый Уимблдонский теннисный турнир, победив в финале в двух сетах саму Серену Уильямс. Как рассказала Шарапова в своей автобиографии, она слышала, что после церемонии награждения Серена долго рыдала в своей раздевалке от обиды и унижения.

После триумфа на Уимблдоне все стали ждать от Шараповой новых побед на турнирах «Большого шлема». Но так случается только в сказке, а в жизни у любого теннисиста после взлёта бывает и спад. На Марию давило ещё и то, что она очень хотела быть лучшей и в мире, и среди российских теннисисток. А наш женский теннис в то время пребывал на пике. Ещё до победы Шараповой на Уимблдоне состоялся русский финал в Париже с участием Дементьевой и Мыскиной. Осенью того же 2004 года на US Open – ещё один русский финал, в котором выступали Кузнецова и всё та же Дементьева. В итоге к началу 2005 года было уже три российских чемпионки турниров «Большого шлема». И Шарапова была просто одной из них.

В сезоне-2005 Мария Шарапова трижды доходила до полуфиналов турниров «Большого шлема», но дальше продвинуться по сетке нигде так и не смогла. Россиянку стала мучить мысль о том, сможет ли она вообще когда-нибудь выиграть свой второй мэйджор, чтобы доказать всем, что тот успех на Уимблдоне не был случайностью. На Australian Open-2006 россиянка снова добралась до полуфинала, где её соперницей стала «похожая на комара» бельгийка Жюстин Энен. «Неважно, как или куда ты бьёшь, она предугадывает траекторию и отбивает удар, именно поэтому я сравниваю её с летающим и жалящим насекомым», — писала в своей автобиографии про Энен россиянка, для которой бельгийка была крайне неудобной соперницей.

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии-2006 Шарапова всё же проиграла Энен, хотя взяла первый сет, отлично подавала и вообще сделала минимум ошибок в поединке (6:4, 1:6, 4:6). Для бельгийки этот матч тоже не был лёгкой прогулкой, ведь затем в финале она снялась с соревнования в начале второго сета, пожаловавшись на боль в животе. Тем не менее, Мария сделала определённые выводы после того полуфинала: «В тот раз я научилась, как надо играть против Жюстин Энен, что оказалось крайне важным всего через несколько месяцев».

За несколько недель до начала Открытого чемпионата США Шарапова стала героиней рекламного ролика, который был создан специально для последнего в сезоне турнира «Большого шлема». По сюжету, Мария добирается из отеля до стадиона, где проходит US Open, создавая хорошее настроение у всех, с кем встречается по пути. Глядя на россиянку, все начинают петь, даже заполненный зрителями стадион. Болельщики замолкают только тогда, когда Шарапова наносит победный бэкхенд в финале и издаёт свой знаменитый крик. Любопытно, что этот сюжет показывали во время каждого перерыва на протяжении всего турнира. «Была ли опасность сглазить? Дело в том, что все мы хотели превратить ролик в реальность», — вспоминала позже Мария Шарапова.

На US Open-2006 Мария Шарапова была посеяна под третьим номером. Выше неё были только француженка Амели Моресмо (1) и Энен (2). Первым серьёзным испытанием на турнире для Шараповой стал полуфинал с Моресмо. Перед этим теннисистки встречались на той же стадии на Уимблдоне. Там сильнее была француженка, которая затем стала чемпионкой. Теперь же, в Нью-Йорке, Марии удалось взять реванш – 6:0, 4:6, 6:0. Наконец-то россиянка пробила эту стену и после пяти полуфиналов турниров «Большого шлема» оказалась в решающем матче.

Для финального поединка на US Open Шарапова подготовила маленькое чёрное платье. Спустя годы Мария призналась, что для неё иконой стиля всегда была знаменитая актриса Одри Хепбёрн. На создание комплекта формы для финала US Open-2006 Шарапову и дизайнеров вдохновил как раз наряд Одри Хепбёрн в одном из фильмов с её участием. Любопытно, что спустя 11 лет, когда россиянка играла свой первый турнир «Большого шлема» после дисквалификации, она вновь вышла на корты Нью-Йорка в маленьком чёрном платье, украшенном кружевами и кристаллами. Конечно же, это был отсыл к тому финалу на US Open-2006.

На решающий матч Открытого чемпионата США Шарапова, по её словам, выходила с твёрдым настроем воплотить рекламный ролик с её участием в жизнь. Россиянка выглядела перед началом встречи уверенной, спокойной и невозмутимой. Однако начало не предвещало для россиянки ничего хорошего – Энен выиграла первые два гейма. Но эта неудача не сломила Марию. Ключом к успеху стала её подача: «Я стала попадать снова и снова. Подача выходила очень точной и мяч постоянно попадал именно туда, куда я хотела. По углам, по линиям и с впечатляющей силой. Когда вы так подаёте, то контролируете очко, даже если это не эйс». В итоге Шарапова победила в двух сетах с одинаковым счётом 6:4, 6:4.

Осознав, что она наконец выиграла свой второй турнир «Большого шлема», Мария опустилась на колени, закрыв лицо руками. Ну а потом, конечно же, побежала к трибунам, чтобы обнять папу и всю команду. А вот во время церемонии награждения с Шараповой случился забавный казус. Получая свой приз – серебряный кубок, россиянка так резко подняла его вверх, что у него отвалилась крышка и упала ей на голову. От комичности произошедшего Мария стала смеяться, не переставая. Пришлось поднимать приз ещё раз, чтобы фотографы и операторы всё сняли как положено.

В 2020 году US Open провёл для болельщиков виртуальный чемпионат среди всех победительниц турнира прошлых лет. Участницы были распределены по сетке, и обладательница путёвки в следующий круг в каждом виртуальном матче определялась с помощью голосования в соцсетях. Шарапова «одолела» Маргарет Корт, Мартину Навратилову, Штеффи Граф и опять, как и на реальном US Open-2006 Жюстин Энен. Правда, в финале виртуального чемпионата Мария уступила аргентинке Габриэле Сабатини.