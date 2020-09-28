«Мы мокнем тут, как утки». Азаренко, как когда-то Сафин, обвинила судей в некомпетентности

Стартовый день на «Ролан Гаррос» — 2020 прошёл в экстремальных погодных условиях. Особенно не повезло теннисистам, которые играли в первой половине дня – шквалистый ветер, моросящий дождь и жуткий холод создавали спортсменам дополнительные трудности. Виктория Азаренко указала арбитру на невозможность играть, и даже повторила почти слово в слово знаменитую тираду Марата Сафина, которую он произнёс в Австралии в 2007 году. А после матча Викторию раскритиковал даже Матс Виландер, тренировавший в своё время российского чемпиона.

Впервые осенью! 10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2020 Ждать ли третьего финала Джокович – Надаль, и пройдёт ли наконец Даниил Медведев «заколдованный» первый круг на «Ролан Гаррос»?

«Ролан Гаррос» никогда раньше не проходил осенью. Перенося его в этом году с мая на конец сентября, организаторы серьёзно рисковали. Была надежда, что Открытый чемпионат Франции попадёт на тёплое и солнечное бабье лето в Париже, но не повезло. По прогнозам синоптиков, вся первая неделя «Ролан Гаррос» — 2020 пройдёт под дождём, и температура временами будет опускаться до 7-8 градусов. Необычная для турнира погода, несомненно, повлияет и на качество тенниса, и на отдельные результаты матчей, и на здоровье теннисистов. Во-первых, они могут простудиться, а во-вторых, повышается риск получения травмы. И уже в первый день «Ролан Гаррос» все эти опасения подтвердились.

Дождь и ветер нипочём! Первой победительницей на «Ролан Гаррос» стала дебютантка из России 19-летняя Камилла Рахимова раньше всех на «Ролан Гаррос» — 2020 выиграла стартовый поединок. Экстремальные погодные условия ей не помешали.

На корте Сюзан Ленглен первым запуском играла белоруска Виктория Азаренко. Эта арена, в отличие от стадиона Филипа Шатрье, крышей не оборудована. Так что в случае ненадлежащих погодных условий теннисисты вынуждены играть, пока матч не прервёт арбитр на вышке. Но в этот раз, по мнению судьи и супервайзера турнира, моросящий дождь совсем не мешал игре. Теннисистки без конца вытирали мокрую ручку ракетку, которая тут же снова становилась сырой от дождя, и постоянно пытались сохранить равновесие на скользком грунте. В какой-то момент двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Виктория Азаренко обратилась к арбитру с просьбой приостановить матч, пока не утихнет дождь и не подсохнет корт. Однако судья решил, что условия для игры вполне подходят, и предложил продолжить матч. Вот тут-то Викторию и «понесло». Она обвинила судью в некомпетентности и непрофессионализме: «Вы шутите? Вы не видите, что здесь происходит? Вы сами не играете и не чувствуете этого. Я не жалуюсь и готова играть, но это просто нелепо».

Поединок между Азаренко и черногоркой Данкой Ковинич всё-таки был приостановлен, но судья указала теннисисткам на то, что они должны ждать улучшения погоды прямо на корте, сидя на своих скамейках под зонтиками. Это Виктории тоже не понравилось: «Какой смысл сидеть здесь? Мы мокнем тут, как утки. На улице восемь градусов, здесь ужасно холодно. Я живу во Флориде и не привыкла к такой погоде». В итоге теннисисткам разрешили покинуть корт и переждать непогоду в подтрибунном помещении.

Азаренко пришла на помощь Касаткиной. Это не первый случай трогательной заботы о сопернице Шарапова, Свитолина и другие тоже помогали теннисисткам, которые получили тяжёлую травму на корте.

Понятно, что, каковы бы ни были условия в матче, они одинаковы для обоих участников. И побеждает в таком случае тот, кто быстрее приспособится к новым обстоятельствам. Видимо, опыт Азаренко сыграл здесь ключевую роль – она довольно уверенно провела свой матч и шагнула во второй круг соревнования. Казалось бы, победителей не судят, но теннисистку жёстко раскритиковали. Некоторые фанаты стали её обвинять в саботаже, в том, что она «неженка» и «симулянтка». Досталось Виктории и от знаменитого Матса Виландера, бывшей первой ракетки мира и 7-кратного чемпиона турниров «Большого шлема». Швед, который сам побеждал на «Ролан Гаррос» три раза, напомнил белоруске, что её никто не заставляет участвовать в соревнованиях: «Есть игроки, которые просто любят теннис. Но есть и другие, как Виктория Азаренко. Она любит публику и хочет быть идеальной. Я это понимаю, но это не может быть оправданием её комментариев. Ты должна выходить, стараться изо всех сил, а иначе не выходи. Ты не обязана играть на турнирах «Большого шлема».

Тест. Как хорошо вы знаете историю «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль – Грунтовый король, а кто является Принцем? Проверьте свои знания о теннисе.

Любопытно, что в 2001-2002 годах Виландер был тренером россиянина Марата Сафина, который в похожей ситуации тоже критиковал судей за некомпетентность и непонимание основ тенниса. На Australian Open-2007 в его матче с Энди Роддиком в четвёртом сете пошёл дождь, но после того, как закрыли крышу и вытерли покрытие, Сафин отказался продолжить игру, заявив, что корт ещё мокрый. Арбитр не захотел прислушиваться к Марату, и тогда россиянин произнёс в адрес судьи Паскаля Марии фразу, ставшую крылатой: «Ты сидишь тут с таким видом, будто у тебя во рту сигара, а рядом две девушки. Тебе и дела нет до тенниса». Пришедший на помощь главный рефери тоже не смог доказать Марату, что корт сухой и на нём можно играть без риска получить травму. «Пришёл этот парень и давай объяснять мне, что корт сухой. А я что, слепой! Он ракетки в руках-то никогда не держал. Я лучше него знаю, когда корт мокрый, а когда сухой. Нужно было только подождать две-три минуты. Но у них, видите ли, прямая трансляция», — возмущался Сафин после матча.

«Получился отличный удар, и я решил развлечь зрителей». Легенды и байки от Марата Сафина Что вытворял на турнирах знаменитый теннисист Марат Сафин во время карьеры.

Спортсменам, конечно, не позавидуешь. Играть в таких условиях – это огромный риск заболеть или получить травму. Но, с другой стороны, Виландер прав: все соревнования, которые проводятся после рестарта сезона, не являются обязательными и рейтинговые очки защищать теннисистам не нужно. Поэтому играть или не играть – личный выбор каждого. Например, прошлогодняя чемпионка австралийка Эшли Барти и её соотечественник Ник Кирьос решили пока не рисковать и отказались участвовать в турнирах до конца сезона.