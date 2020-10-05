«Циципас и Рублёв раскочегарились». Кто пробьётся в свой первый полуфинал «Ролан Гаррос»?

На «Ролан Гаррос» — 2020 началась вторая неделя, по итогам которой и определится чемпион. В восьмёрку лучших в мужском одиночном разряде пробился и Андрей Рублёв. В интервью «Чемпионату» эксперты прокомментировали выход россиянина в четвертьфинал и дальнейшие перспективы, в частности на матч со Стефаносом Циципасом.

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В четвёртом круге Рублёву пришлось выдержать четырёхчасовой марафон с неуступчивым венгром Мартоном Фучовичем. По мнению президента Федерации тенниса Шамиля Тарпищева, правильная тактика помогла россиянину одолеть соперника: «Андрей выглядел чуть сильнее, но проблемы были серьёзные. Если бы он проиграл второй сет, то не победил бы. Нужно сказать, что Фучович очень цепкий и держит мяч, играет длинно. Рублёв попытался навязать агрессивный стиль, увеличивал давление. Это было правильно, особенно в коротких розыгрышах. Играя в такой манере, Андрей выигрывал позицию на корте и имел преимущество. Характер и агрессивность Рублёва перевесили всё, что делал Фучович».

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский тоже оценил выступление Рублёва в матче с венгром: «Мне понравилась цепкая игра Андрея. Четвёртый сет был просто великолепный. Он начал играть более разнообразно и по восходящему мячу справа. Он не даёт уже так много времени сопернику. Главное, в чём прибавил Рублёв, — это подача. Она стала намного острее и интереснее. Раньше он практически всегда играл по нисходящему, а сейчас играет активнее и меняет направление».

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Заслуженный тренер России Борис Собкин считает, что Рублёв сильно устаёт психологически, выбираясь из тяжёлых ситуаций в матче, в которые сам себя заводит: «Андрей – молодец, вылез из одного места (смеётся. — Прим. «Чемпионата»)! Был тяжёлый матч: проиграл сет, в четвёртом у соперника тройной сетбол, и Андрюха, грубо говоря, всё это перемолол, выстоял. А дальше добил Фучовича. У Рублёва всё получается, он играет хорошо, но устаёт психологически. Андрей собирается, когда его к стенке припирают. Затем проявляется характер. У всех игроков так: внимание обостряется, когда начинают проигрывать. В целом Рублёв сейчас находится на очень высоком уровне».

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В четвертьфинале Рублёв будет встречаться с греком Стефаносом Циципасом. Неделю назад игроки уже играли в финале турнира в Гамбурге. Тогда сильнее был россиянин. А как сейчас сложится их поединок? Кто в итоге пробьётся в свой первый в карьере полуфинал Открытого чемпионата Франции? Экс четвёртая ракетка мира, полуфиналист «Ролан Гаррос» — 2004 Тим Хенмэн ставит на грека: «Это будет упорный матч. Классический сценарий, когда никаких сюрпризов у соперников нет. Они отлично знают игру друг друга. Ключевым моментом станет создание возможностей на корте и их реализация в концовках сетов. Если мне нужно выбрать победителя… Это нелёгкое решение. Я остановлюсь на Циципасе. Пожалуй, он действует немного более вариативно, чем Рублёв. Но сделать выбор правда сложно».

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Любопытно, что Циципас так же, как и Рублёв, проводил первый матч на турнире в пяти сетах. Но после того, как Стефанос отдал две стартовые партии, затем выиграл подряд уже 12 сетов в четырёх поединках. Бывший 7-й номер рейтинга ATP, полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989 Андрей Чесноков считает, что Циципас набрал отличную форму. Впрочем и у Рублёва есть свои плюсы: «И Циципас, и Рублёв раскочегарились. Самые сложные матчи у них были в первом круге. В поединке с Димитровым Стефанос сыграл просто феноменально. Рублёв же действует быстро, у него очень резкие удары. Нас ждёт хороший четвертьфинал, в котором шансы равны. Всё будет зависеть от того, кто с какой ноги встанет. Явного фаворита здесь выделить нельзя».

Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF). Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Roland Garros.

Шамиль Тарпищев поделился своим мнением, что может помочь Рублёву в поединке с Циципасом: «Шансы у Циципаса и Рублёва одинаковые. Чтобы выиграть, нужно подавать первый мяч за 70 процентов. Дальше будут решать физические кондиции – необходимо успеть восстановиться. По игре интереснее и разнообразнее выглядит Циципас. Но по агрессии и спортивной злости – Андрей. Проблемы могут быть со второй подачей, а также с длиной полёта мяча при атаке. Чтобы выигрывать позицию – нужно держать свою подачу. Если всё так сложится, у Андрея будут хорошие шансы».

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По всей видимости, во многом на исход матча будет влиять не только мастерство четвертьфиналистов, но и способность быстро восстановиться. Борис Собкин отмечает не только физическую, но и психологическую усталость обоих теннисистов: «Циципас и Рублёв чуть подуставшие. Стефанос вполне мог проиграть второй сет Димитрову. Нас ждёт матч игроков, примерно равных по классу. Но психологическая усталость заметна у обоих. Андрей уже в этом году может стоять в рейтинге ATP рядом с Циципасом, а может даже и выше». Напомним, что Рублёв и Циципас в рамках профессионального тура играли трижды. На US Open-2019 и в финале Гамбурга-2020 выиграл Андрей. А в полуфинале молодёжного Next Gen ATP Finals – 2018 в Милане первенствовал уже Стефанос