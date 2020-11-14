Как Штеффи Граф проиграла Анне Курниковой и увезла на память о Москве собаку

«Чемпионат» продолжает серию материалов в рамках нашего спецпроекта «Легенды Кубка Кремля». За те 30 лет, которые прошли с момента первого розыгрыша, в московском турнире участвовало множество звёзд тенниса. Мы расскажем, как многократные чемпионы турниров «Большого шлема» проводили своё время в российской столице.

Зачем Мыскина накануне финала Кубка Кремля подарила Дементьевой кактус И чьё «колдовство» помогло Николаю Давыденко в 2004 году выиграть в «Олимпийском» и в одиночке, и паре.

Наверное, проще перечислить тех чемпионов, кто так и не выступил в Москве за все эти годы. Ну посудите сами. В основной сетке женского одиночного разряда Кубка Кремля играли 27 победительниц турниров «Большого шлема». В основной сетке мужского одиночного разряда таких чемпионов было 18. Многие, как, например, Мартина Хингис, отлично выступали и сумели завоевать главный трофей. Но для кого-то Кубок Кремля оказался крепким орешком. Ни Граф, ни Федерер, ни Борг, ни Селеш, ни Шарапова, ни сёстры Уильямс так и не смогли отпраздновать здесь успех в одиночном разряде. Однако нельзя сказать, что они напрасно потратили время, приехав в российскую столицу.

«У нас в России в долгу оставаться не принято». Как Ельцин легко прощался со своими часами Мыскина перепутала сестёр Уильямс, американский теннисист обменял бейсболку на красное знамя и другие байки и курьёзы Кубка Кремля.

Бьорн Борг (Швеция) – 1993

Швед Бьорн Борг стал первым участником Кубка Кремля, который уже побывал в ранге первой ракетки мира. Впервые он занял верхнюю строчку мужского рейтинга 23 августа 1977 года и удерживал её с перерывами в течение 109 недель, дважды завершал сезон в статусе первой ракетки мира (1979, 1980). В 1983 году Борг объявил о завершении карьеры. В начале 90-х он решил вернуться. Но за несколько лет швед так и не смог выиграть ни одного матча. В 1993-м Борг получил от организаторов московского турнира уайлд-кард. Все понимали, что выступление Бьорна Борга в Москве станет лебединой песней 11-кратного чемпиона турниров «Большого шлема». Так и случилось. В поединке первого круга шведу достался россиянин Александр Волков, посеянный под вторым номером. Как ни поддерживали российские болельщики шведского ветерана, но одолеть Волкова 37-летний Борг так и не смог. В решающем сете он уступил россиянину на тай-брейке – 6:4, 3:6, 6:7 (7:9). Любопытно, что Волков после этой победы не вышел на матч второго круга. А для шведа кроме поражения в одиночном разряде последовала ещё и неудача в паре. Вместе с Андреем Черкасовым он уступил дуэту Палмер/Педерсен. Вот так Кубок Кремля – 1993 стал последним турниром в профессиональной карьере выдающегося шведского теннисиста Бьорна Борга.

Бьорн Борг и Андрей Черкасов Фото: РИА Новости

После 1993 года Борг несколько раз приезжал в российскую столицу для участия в различных показательных матчах. Причём в 2011 году он привёз на ветеранский турнир «Легенды тенниса» своего восьмилетнего сына Лео и даже позволил ему выйти на корт. Борг-младший провёл всего три розыгрыша и при этом выиграл первое очко ударом навылет. Каждое удачное действие Лео вызывало у зрителей искренний восторг. «Я очень рад, что вернулся в Москву, — признался Бьорн Борг. – Это очень красивый город, с большим количеством волшебных мест. У меня тут много хороших друзей, с которыми мы знакомы много-много лет. Я всегда с радостью возвращаюсь в Россию». Ну а Лео Борг с 2011 года вырос, возмужал и сейчас 16-летний отпрыск знаменитого чемпиона стал одной из главных надежд Академии Рафаэля Надаля.

Бьорн Борг с сыном Лео в Москве Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Винус Уильямс (США) – 1997, 1998, 2002, 2004, 2008

Старшая из сестёр Уильямс так полюбила российскую столицу, что приезжала на Кубок Кремля аж пять раз. Впервые она прибыла в Москву вместе с мамой и младшей сестрой, которой пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию. Обе сестры успеха не снискали. Серена проиграла в первом же круге основы, а Винус – в четвертьфинале. Но уступила Уильямс-старшая не кому-нибудь, а второй ракетке мира, посеянной под первым номером чешке Яне Новотне. Именно она и стала в тот год победительницей соревнования. В 1998-м Винус потерпела поражение на стадии полуфинала от Мари Пирс, которая тоже в итоге стала чемпионкой. В 2002-м, будучи первым номером посева, американка не справилась в стартовом для себя матче с Магдаленой Малеевой из Болгарии, которая опять же завоевала потом титул. В 2004-м Винус проиграла в четвертьфинале Елене Бовиной, а в 2008-м – в первом раунде итальянке Флавии Пеннетте – 4:6, 6:2, 4:6.

Победители турниров «Большого шлема» — участники Кубка Кремля в одиночном разряде. Женщины:

(США) – 23 победы на «шлемах»

(США) – 9

(США) – 7

Жюстин Энен (Бельгия) – 7

Мартина Хингис (Швейцария) – 5

(Россия) – 5

Аранча Санчес-Викарио (Испания) – 4

Линдсей Дэвенпорт (США) – 3

Дженнифер Каприати (США) – 3

(Франция) – 2

Амели Моресмо (Франция) – 2

Ли На (Китай) – 2

Светлана Кузнецова (Россия) – 2

Виктория Азаренко (Беларусь) – 2

Петра Квитова (Чехия) – 2

Симона Халеп (Румыния) – 2

Кончита Мартинес (Испания) – 1

Яна Новотна (Чехия) – 1

Ива Майоли (Хорватия) – 1

Анастасия Мыскина (Россия) – 1

Франческа Скьявоне (Италия) – 1

Саманта Стосур (Австралия) – 1

Флавия Пеннетта (Италия) – 1

Марион Бартоли (Франция) – 1

Каролина Возняцки (Дания) – 1

Ана Иванович (Сербия) – 1

Слоан Стивенс (США) – 1. Серена Уильямс (США) – 23 победы на «шлемах» Моника Селеш (США) – 9 Винус Уильямс (США) – 7Жюстин Энен (Бельгия) – 7Мартина Хингис (Швейцария) – 5 Мария Шарапова (Россия) – 5Аранча Санчес-Викарио (Испания) – 4Линдсей Дэвенпорт (США) – 3Дженнифер Каприати (США) – 3 Мари Пирс (Франция) – 2Амели Моресмо (Франция) – 2Ли На (Китай) – 2Светлана Кузнецова (Россия) – 2Виктория Азаренко (Беларусь) – 2Петра Квитова (Чехия) – 2Симона Халеп (Румыния) – 2Кончита Мартинес (Испания) – 1Яна Новотна (Чехия) – 1Ива Майоли (Хорватия) – 1Анастасия Мыскина (Россия) – 1Франческа Скьявоне (Италия) – 1Саманта Стосур (Австралия) – 1Флавия Пеннетта (Италия) – 1Марион Бартоли (Франция) – 1Каролина Возняцки (Дания) – 1Ана Иванович (Сербия) – 1Слоан Стивенс (США) – 1.

Впрочем, несмотря на неудачное выступление на кортах «Олимпийского», Винус всегда с удовольствием возвращалась в Москву. Как рассказала в своей книге воспоминаний «И дар богов…» Валерия Ивановна Кузьменко-Титова, с первого турнира занимавшаяся культурной программой на Кубке Кремля, Уильямс-старшая всякий раз проявляла огромный интерес к истории и культуре нашей страны: «Винус привлекали такие личности в истории России, как Пётр Первый, Екатерина Вторая, Иван Грозный. Винус выучила много русских слов. Старалась во время экскурсии по городу читать все названия по-русски, а когда её просили дать автограф, она писала по-русски «Спасибо». В один из последних приездов Винус приобрела себе томик стихов Пушкина и «Вишнёвый сад» Чехова на русском языке».

Винус Уильямс Фото: Getty Images

Серена Уильямс (США) – 1997, 1998, 2007

Первый раз, как было уже сказано, Серена приехала на московский турнир в 1997 году. Спустя год она приняла участие только в парном разряде с сестрой. Победив в первом круге, они потом снялись с соревнования. А в 2007-м Серена провела на Кубке Кремля всю неделю. Американка была посеяна под 4-м номером, и выше неё были три россиянки – Светлана Кузнецова (1), Мария Шарапова (2) и действующая чемпионка Анна Чакветадзе (3). В итоге Серена добралась до решающего матча, победив в полуфинале Кузнецову. В матче за главный приз Серене противостояла ещё одна представительница России – Елена Дементьева, не имевшая в тот раз посева. Несмотря на то, что теннисистки до финала на Кубке Кремля встречались 4 раза и во всех четырёх случаях сильнее была американка, на этот раз на кортах «Олимпийского» Дементьевой удалось добиться волевой победы – 5:7, 6:1, 6:1.

Серена Уильямс Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

За всю неделю, что провела Серена в Москве, она несколько раз общалась с журналистами на пресс-конференциях и рассказала много интересного про себя. Выяснилось, например, что Уильямс-младшая очень комфортно чувствует себя в российской столице, даже несмотря на холодную сырую погоду: «Я люблю Москву, мне очень нравится жизнь в Москве. Я хотела бы почувствовать её ритм жизни на себе. В этот раз мне удалось посмотреть меньше, чем в прошлый. Что касается московской погоды, то в этом плане я странный человек. Я люблю дождь и холод. Мне нравится это. У нас во Флориде такого не бывает. Сейчас я могу надеть своё прекрасное пальто, выйти на улицу и погулять». Как оказалось, Серена с собой в Москву привезла своих собачек. Причём на одну из встреч с представителями прессы Уильямс даже захватила сумку с мохнатыми друзьями. Впрочем, пёсики сидели тихо и не мешали своей хозяйке отвечать на вопросы. «К сожалению, собачек я в Москве не выгуливаю. Я забыла взять для них обувь, а без неё их лапам сейчас холодно».

Серена Уильямс Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Роджер Федерер (Швейцария) – 2001, 2002

Знаменитый швейцарец Роджер Федерер выступал на Кубке Кремля в те годы, когда все его 20 «шлемов» были ещё впереди, и поклонники тенниса даже представить не могли, что этот скромный парень в следующие 20 лет произведёт в теннисе настоящий фурор. В 2001 году, когда швейцарец дебютировал на московском турнире, он был посеян под 3-м номером – выше были только кумиры российской публики – Евгений Кафельников (1) и Марат Сафин (2). Немец Николас Кифер стал для швейцарца в тот год первым и, как оказалось, последним соперником. Встреча закончилась на тай-брейке третьего сета неприятным поражением Федерера. Причём Кифер в тот раз сумел добраться до решающего матча, где уступил Кафельникову, который выиграл свой 5-й подряд Кубок Кремля. Спустя год Роджер провёл на турнире уже всю неделю. Но это случилось не благодаря успешному выступлению в одиночке, а отличной игре в паре с белорусом Максимом Мирным. Швейцарско-белорусский дуэт в итоге стал победителем. Что касается одиночного разряда, то на этот раз Федерер смог выиграть два поединка и в четвертьфинале уступил Марату Сафину. Причём это было первое из двух поражений Федерера от россиянина. Второе случилось в том самом полуфинале Australian Open – 2005.

Победители турниров «Большого шлема» — участники Кубка Кремля в одиночном разряде. Мужчины:

(Швейцария) – 20 побед на «шлемах»

Бьорн Борг (Швеция) – 11

Джим Курье (США) – 4

Густаво Куэртен (Бразилия) – 3

Энди Маррей (Великобритания) – 3

Серхи Бругера (Испания) – 2

Евгений Кафельников (Россия) – 2

Марат Сафин (Россия) – 2

Андрес Гомес (Эквадор) – 1

Михаэль Штих (Германия) – 1

Томас Мустер (Австрия) – 1

Рихард Крайчек (Голландия) – 1

Петр Корда (Чехия) – 1

Карлос Мойя (Испания) – 1

Горан Иванишевич (Хорватия) – 1

Томас Юханссон (Швеция) – 1

Альберт Коста (Испания) – 1

Марин Чилич (Хорватия) – 1. Роджер Федерер (Швейцария) – 20 побед на «шлемах»Бьорн Борг (Швеция) – 11Джим Курье (США) – 4Густаво Куэртен (Бразилия) – 3Энди Маррей (Великобритания) – 3Серхи Бругера (Испания) – 2Евгений Кафельников (Россия) – 2Марат Сафин (Россия) – 2Андрес Гомес (Эквадор) – 1Михаэль Штих (Германия) – 1Томас Мустер (Австрия) – 1Рихард Крайчек (Голландия) – 1Петр Корда (Чехия) – 1Карлос Мойя (Испания) – 1Горан Иванишевич (Хорватия) – 1Томас Юханссон (Швеция) – 1Альберт Коста (Испания) – 1Марин Чилич (Хорватия) – 1.

Как раз в те годы Роджер налаживал свою личную жизнь. Вполне возможно, что на Кубок Кремля швейцарец приехал по совету своей подруги Мирки, которая участвовала в турнире-1999. Однако в 2001 и 2002 годах теннисистка в Москве не играла, а только сопровождала Федерера. Как вспоминала Кузьменко-Титова, Роджер и Мирка оказались в числе теннисистов, для которых она проводила экскурсию по Кремлю. «Он внимательно слушал объяснения, успевая при этом трогательно и нежно обращаться к своей подруге. В конце экскурсии Федерер поблагодарил меня, тепло обнял и поцеловал. Браво, Роджер! Ты умеешь не только уважать своих оппонентов на корте, но и быть великодушным и элегантным в жизни», — написала в своей книге шестикратная чемпионка СССР Валерия Ивановна Кузьменко-Титова, к сожалению, ушедшая после тяжёлой болезни в 2010 году.

Роджер Федерер Фото: Getty Images

Моника Селеш (США) – 1998

9-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Моника Селеш участвовала в московском турнире в 1998 году. Получившая второй номер посева Селеш считалась одной из главных фавориток соревнования, как и Винус Уильямс – первая ракетка турнира. В те годы Селеш пыталась обрести свой прежний суперчемпионский уровень, которым все так восхищались до того страшного нападения на корте 1993 года. Поэтому, отвечая на вопросы журналистов перед началом соревнования, Селеш сказала: «Я по-прежнему не рассталась с мыслью вернуть себе первый номер в рейтинге. Теннис мне ещё не надоел. Наоборот, я сейчас обрела второе дыхание. И то обстоятельство, что конкуренция усилилась, только прибавляет мне куража». Но как и для Уильямс-старшей, так и для Моники камнем преткновения в тот раз стала француженка Мари Пирс. Винус уступила ей в полуфинале, а Моника – в решающем матче (6:7, 3:6).

Пережила нападение на корте, депрессию и победила. Как сейчас выглядит Моника Селеш Моника Селеш в 90-е завоевала 9 титулов на турнирах «Большого шлема», боролась со страхами и лишним весом. Теперь она в отличной форме.

Но то, что Селеш дошла до финала, уже можно назвать большой удачей. Как оказалось, во время перелёта в Москву весь багаж Моники, включая ракетки, потерялся. А ведь американке её рабочий инструмент делали по индивидуальному заказу. В итоге в российской столице теннисистка оказалась с пустыми руками и даже без верхней одежды. Свою куртку ей одолжил молодой человек, встречавший Селеш в аэропорту по поручению организаторов. «Когда Моника вышла из лифта гостиницы, чтобы ехать на экскурсию, я удивилась, — написала в своей книге Кузьменко-Титова. – Такая высокая, крупная, а курточка ей просто на нос не годилась. Надо было отвлечь её от грустных мыслей, и мы пошли на экскурсию на Красную площадь и в Кремль». Когда багаж Селеш был получен, все вещи оказались влажными. Вероятно, сумка лежала какое-то время под дождём. К счастью, уникальные ракетки Моники Селеш практически не пострадали.

Мари Пирс, Юрий Лужков и Моника Селеш Фото: РИА Новости

Мария Шарапова (Россия) – 2005-2007, 2017

Россиянка Мария Шарапова довольно редко бывала в Москве. Большую часть времени она живёт в США и во время профессиональной карьеры заезжала в российскую столицу лишь несколько раз. И Кубок Кремля – одна из причин заглянуть на родину. Всего Шарапова принимала участие в четырёх розыгрышах. Каждый раз приезд Марии в Москву вызывал страшный ажиотаж, но добиться успеха ей тут так и не удалось. Лучший результат – выход в четвертьфинал. Первый раз на Кубке Кремля Шарапова выступила в 2005 году в статусе первой ракетки мира и имея в активе победу на Уимблдоне-2004. На одной из первых пресс-конференций президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев торжественно вручил первой ракетке мира значок и удостоверение заслуженного мастера спорта, а также кубок лучшей теннисистки года, который, как правило, вручается на торжественной церемонии «Русский Кубок» по завершении сезона. Мария была невероятно удивлена и только и смогла сказать: «Я ничего не знала об этом».

Шамиль Тарпищев и Мария Шарапова Фото: Роберт Максимов

Растроганная Шарапова попыталась тут же доказать журналистам, а через них и всем своим поклонникам в России, что она всерьёз намерена хорошо выступить на «домашнем турнире»: «Я даже в Америке чувствую себя русской, а в Москве – ещё больше русской. Чтобы хорошо выступить на Кубке Кремля, я даже отказалась от некоторых турниров и приехала в Москву заранее». Но в итоге пройти далеко по сетке ей не удалось. В стартовом матче 18-летняя Шарапова уступала Анне-Лене Грёнефельд со счётом 1:6, 2:4, когда немка сильно подвернула голеностоп и была вынуждена сняться с турнира. В следующем же поединке Мария проиграла ещё одной россиянке – Динаре Сафиной.

Как выглядела 17-летняя Мария Шарапова во время своего триумфа на Уимблдоне Юная Мария Шарапова неожиданно для всех победила на Уимблдоне-2004 и заставила рыдать саму Серену Уильямс. Американка ей этого не простила.

Тем не менее, в тот приезд Мария всё же успела поближе познакомиться с Москвой и с удовольствием поделилась своими впечатлениями с прессой: «Пробки здесь серьёзные, даже больше чем в Лос-Анджелесе. А вообще город очень сильно изменился за те пять лет, что я тут не была. Стал очень красивым, чистым, ухоженным». Шарапова рассказала, что побывала в цирке, поскольку с детства любит такие шоу, а также сходила на экскурсию в Кремль. Причём там с ней произошёл забавный казус: «Несмотря на то, что я была в очках, некоторые меня узнавали, просили автографы. А ещё там был какой-то гид с группой туристов, и вот в какой-то момент, обращаясь к ним, он сказал: «Вот посмотрите на этот архитектурный ансамбль, а вот это стоит Мария Шарапова». И показал на меня, как будто я какой-то «живой экспонат» или достопримечательность».

Шамиль Тарпищев, Мария Шарапова и Юрий Шарапов Фото: Роберт Максимов

Штеффи Граф (Германия) – 1996 (показательные матчи)

Знаменитая немка Штеффи Граф тоже приезжала на Кубок Кремля. Сначала она должна была стать участницей основной сетки, но потом из-за травмы отказалась выступать в соревновании. Тем не менее в 1996 году Штеффи на частном самолёте прилетела в Москву и провела в российской столице два дня. Программа многократной чемпионки турниров «Большого шлема» была весьма насыщенной. Граф поучаствовала в награждении победительницы женского турнира (это была Кончита Мартинес), который впервые объединился с мужским, но проходил на неделю раньше. А на следующий день, перед началом квалификационных матчей у мужчин, Штеффи стала главной звездой большого теннисного праздника. Вместе с Анной Курниковой она давала мастер-класс юным теннисистам, а потом провела показательный матч с самой Аней – тогда ещё маленькой звездочкой российского тенниса. 15-летняя Курникова к тому моменту уже имела возможность на себе испытать всю мощь ударов немки, когда играла с ней на US Open того же года и уступила – 2:6, 1:6. Но в этот раз, к радости российской публики, собравшейся на трибунах, Анна оказалась сильнее – 7:6 (7:3) (уточним, что ещё раз в своей карьере Курникова обыграла Граф на турнире в Истбурне-1998). Под занавес шоу Граф, объединившись в пару с тогдашним мэром Москвы Юрием Лужковым, обыграла дуэт Шамиль Тарпищев/Лариса Савченко-Нейланд.

Штеффи Граф и Анна Курникова Фото: Роберт Максимов

Штеффи Граф, как оказалось, перед своим визитом в Москву заранее попросила организаторов помочь ей посетить несколько мест, связанных с её увлечением искусством. Немка планировала не только посмотреть на произведения гениальных художников прошлого, но и приобрести картины современных мастеров. Имея всего несколько часов свободного времени, Штеффи побывала в Оружейной палате, Алмазном фонде, на выставке в Измайлово. Приобретя множество картин и оформив все необходимые документы для их вывоза за границу, Штеффи отправилась в аэропорт, где вечером должна была улететь на частном самолете. Но, как рассказывал известный немецкий фотограф Пауль Циммер, входивший в команду сопровождения Граф, немка вдруг увидела бездомную собаку, которая стала ласкаться к теннисистке. Погладив пёсика, Штеффи вдруг заявила, что хочет его взять с собой и никуда без этой собаки не полетит. Все, кто сопровождал Граф, конечно, засуетились, ведь для вывоза животного нужны различные справки. Пошли звонки в многочисленные инстанции, подключился даже Лужков. В итоге были подготовлены и клетка для перевозки, и документы. После этого Штеффи Граф с её новым российским четвероногим другом благополучно отправилась домой.