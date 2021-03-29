Даниил Медведев и с усами хорош! Несмотря на судороги, он вытащил тяжелейший матч в Майами

Первый сеяный «Мастерса» в Майами Даниил Медведев еле ходил по корту, но смог вырвать победу и пробиться в 4-й круг.

Вторая ракетка мира Даниил Медведев с учётом титула в Марселе довёл серию побед до шести матчей. Россиянин смог побороть судороги и выиграл тяжелейший трехсетовый поединок. В Майами он пробился уже в 4-й круг.

На $ 10 млн меньше! Но Медведева и других россиян не отпугнуло урезание призовых в Майами 1000 очков по-прежнему на кону. По итогам турнира Рублёв может опередить Федерера в рейтинге ATP.

Жребий «Мастерса» в Майами распорядился так, что четыре российских теннисиста – Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев – распределились по сетке равномерно. Два теннисиста оказались в одной половине, два – в другой. В верхнюю половину попали Медведев и Хачанов. Они идут навстречу друг другу и теоретически могли бы встретиться в полуфинале. И Карен, и Даниил посеяны на этом турнире, поэтому пропускали первый круг. Хачанов во втором раунде уверенно справился с немцем Янником Ханфманом (6:3, 6:2), а дальше ему достался другой Янник.

За путёвку в 1/8 финала Карен сразился с быстро прогрессирующим итальянцем Янником Синнером. Теннисисты уже дважды играли в официальных матчах. На US Open – 2020 россиянин смог спастись, проигрывая 0-2 по сетам, и в итоге победил. А в полуфинале Мельбурна перед Australian Open – 2021 сильнее был уже Синнер. Предполагалось, что поединок в Майами тоже будет непростым, но реальность превзошла все прогнозы. Возможно, на состоянии игроков сказалась изнуряющая жара. В первом сете было несколько затяжных геймов со множеством брейк-пойнтов. Партия продлилась больше часа, и в концовке Хачанову удалось взять на одну чужую подачу больше – 6:4. Во втором сете Синнер выглядел не очень хорошо в физическом плане, но при этом отлично действовал на своей подаче. Дело дошло до тай-брейка, и там итальянец сыграл лучше – 4:6, 7:6. В третьей партии теннисисты продолжили брать свои подачи, казалось, что всё опять решился на тай-брейке. Однако при счёте 4:4 Карен неожиданно сделал несколько ошибок и отдал свой гейм. После этого Янник подал на матч и вышел в 4-й круг.

Ещё один россиянин в верхней половине сетки – Даниил Медведев – впервые выступает в статусе первого номера посева на «Мастерсе». Он чётко разобрался в стартовом матче с 1020-й ракеткой мира Лу Яньсюнем из Китайского Тайбэя – 6:2, 6:2. «Было непросто играть в ветреную погоду. Я счастлив, что мне удалось сохранить нервы, показать солидный теннис и не допустить много ошибок», — сказал Даниил после победы.

Джокович на очереди! Даниил Медведев начал охоту за первым местом рейтинга ATP На «Мастерсе» в Майами россиянин дебютировал в статусе 2-й ракетки мира. Один соперник уже повержен.

В третьем круге его соперником стал представитель Австралии Алексей Попырин, занимающий сейчас 86-е место в рейтинге ATP. Медведев отлично знает этого теннисиста с русскими корнями. Во-первых, они уже сыграли два матча на «Шлемах», и в обоих случаях Даниил победил – на Уимблдоне-2019 и Australian Open – 2020. Кроме того, по словам Медведева, он очень много тренировался с Алексеем: «Попырин – великолепный игрок. Я очень много тренировался с ним в межсезонье и знаю, что Алексей может демонстрировать отличный теннис. Поэтому вполне возможно, что матч получится очень тяжёлым».

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Интересно, что в Майами Даниил предстал перед публикой в новом облике. Россиянин отрастил усы и стал похож на французского мушкетёра. «Я отрастил усы забавы ради. Наверное, после Майами их у меня уже не будет. Посмотрим на реакцию людей. Я точно оставлю усы на время «Мастерса» в Майами, а потом сбрею их, даже если выиграю турнир», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Карацев – в топ-10, а Рублёв – 3-я ракетка мира. Таким мог быть рейтинг без «заморозки»! Да и Медведев отставал бы от 1-го места Джоковича всего на 335 очков. Разбираемся, что не так с нынешней системой подсчёта ATP.

Как и предсказывал Даниил, Попырин оказался для него непростым соперником. За весь первый сет, который продолжался 54 минуты, у Медведева был всего один брейк-пойнт – при счёте 5:5. Реализовать этот шанс нашему теннисисту не удалось, и партия плавно перешла в тай-брейк. А вот там игроки уже начали делать минибрейки – один за другим. Чуть удачливее оказался Даниил – 7:6 (7:3). В начале второй партии теннисисты очень долго сражались в первом гейме на подаче Попырина. Тому удалось спастись с трёх брейк-пойнтов, но при счёте 2:1 Даниил дожал соперника и повёл – 4:1. Имея такое преимущество, Медведев очень хотел побыстрее закончить поединок. Видимо, поэтому, подавая на матч, он допустил несколько ошибок и позволил сопернику сделать брейк под ноль. В следующем гейме Алексей отыграл тройной матчбол и спас свою подачу. Дело дошло до тай-брейка, на котором сильнее оказался уже австралиец – 6:7, 7:6 (9:7). К этому моменту матч продолжался 2 часа.

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Здесь необходимо отметить, что в концовке второй партии Медведев вызывал на корт врача – некоторое время ему массировали внутреннюю часть бёдер. Было заметно, что россиянин испытывает некоторые проблемы с ногами. В решающем сете теннисисты довольно быстро брали свои подачи, пока при счёте 3:3 у Даниила не появился брейк-пойнт, и в перестрелке на задней линии австралиец ошибся. И снова на переходе к россиянину вышел физио. Но это мало помогло Медведеву. Весь гейм на своей подаче он хромал и вообще с трудом ходил из-за судорог. Однако Даниил вытащил и этот гейм – 5:3. Попырин чётко сыграл на своей подаче. На переходе россиянин ни разу не присел, лишь пил витаминный напиток и пытался «расходиться». Как выиграть подачу на матч, если ты почти не можешь перемещаться? У Медведева это получилось!

Вот так Даниил Медведев и с усами продолжает собирать победы. Смена имиджа не повлияла на результаты россиянина в Майами. Что с усами, что без усов Даниил всё равно хорош! Хромая, еле перемещаясь по корту, он вырвал победу в тяжелейшем трёхсетовом поединке. «Это, наверное, одна из самых сладких побед в моей карьере. Меня мучали адские судороги. Хотя, конечно, я должен был выиграть этот матч в двух сетах. И тогда не было бы никаких проблем с ногами», — сказал Медведев на корте.

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С учётом титула в Марселе Даниил Медведев довёл свою серию побед до 6 матчей. Во Франции он выиграл 4 поединка, а здесь – ещё два. Сейчас Медведев уже пробился в 4-й круг, где встретится либо с Фрэнсисом Тиафо, либо с Душаном Лайовичем.