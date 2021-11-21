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Как россиянин Даниил Медведев в двух сетах проиграл Александру Звереву в финале Итогового чемпионата ATP 2021 года

Просто закончился бензин! В финале у Медведева не было сил ни на ярость, ни на шоу
Сергей Емельянов
Медведев в двух сетах проиграл Звереву
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Лучший теннисист России устал. Но он провёл потрясающий сезон, который для него ещё продолжается.

Российский теннисист Даниил Медведев не смог защитить титул чемпионата Итогового турнира ATP – 2021, в решающем матче в Турине в двух сетах проиграв немцу Александру Звереву – 4:6, 4:6. По большому счёту напряжённой борьбы в финале не получилось, несмотря на близкий счёт. У Медведева не пошла игра с самого начала встречи, и уже во втором гейме на своей подаче россиянин позволил сопернику сделать быстрый брейк. В дальнейшем Зверев без видимых проблем удержал все свои подачи, завершив сет в свою пользу за 32 минуты.

Сценарий первой партии практически точь-в-точь повторился во втором сете. На сей раз Даниил позволил Александру брейкануть себя уже в первом гейме на своей подаче, а дальше россиянин снова ничего не смог противопоставить сопернику в геймах на его подаче. За весь матч, который продлился всего 75 минут, лучший теннисист России не смог заработать ни одного брейк-пойнта. Более того – лишь однажды за два сета Даниил смог добраться до счёта 40:40 на подаче Зверева. В такой ситуации быстрое поражение стало логичным результатом встречи. В этот вечер Александр был сильнее абсолютно во всех элементах игры.

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Вторая ракетка мира прервал свою победную серию из девяти матчей на Итоговых турнирах. В 2020 году россиянин одержал 5 побед в 5 матчах турнира. В этом году Медведев одержал ещё 4 победы — в матчах с Хубертом Хуркачем (Польша), Зверевым, Янником Синнером (Италия) на групповом этапе и Каспером Руудом (Норвегия) – в полуфинале. В свою очередь, Зверев во второй раз в карьере стал победителем Итогового турнира. Ранее он праздновал успех в 2018 году, когда в финальном матче переиграл Новака Джоковича.

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В решающем матче завершившегося Итогового турнира Даниил выдал одну из худших встреч во всём сезоне. Настолько безнадёжно и грустно игра российского теннисиста не выглядела давно. Было ощущение, что у него просто закончился бензин. Но винить за это 25-летнего спортсмена просто невозможно. Медведев провёл потрясающий, самый успешный год в своей профессиональной карьере, добившись лучшего результата в жизни сразу на всех четырёх турнирах «Большого шлема».

В Австралии он впервые добрался до финала Australian Open, где проиграл только Джоковичу. Во Франции Медведев хоть и остановился на стадии четвертьфинала, но ранее он вообще никогда не проходил барьер первого круга на «Ролан Гаррос». Парижский грунт становился камнем преткновения для 25-летнего россиянина на протяжении четырёх лет кряду, но в этом сезоне Медведев смог показать достойный результат в столице Франции. Четвёртый круг Уимблдона сложно назвать отличным показателем для Даниила, но ранее в Англии он так далеко не заходил. Вишенкой же на торте стал заключительный турнир «Большого шлема» в США, где Медведев впервые в карьере добился победы на мэйджоре, взяв реванш у Новака за Открытый чемпионат Австралии.

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Именно после победы в Нью-Йорке в игре Даниила наступил абсолютно естественный спад, вызванный накопившейся усталостью, как физической, так и психологической. Первым личным турниром после триумфа на US Open для Медведева стало выступление в Индиан-Уэллсе, и там Даниила постигло тяжёлое разочарование. В матче третьего круга он спокойно раскладывал на запчасти Григора Димитрова – 6:4, 4:1. Но затем россиянина просто вырубило, и он сначала упустил второй сет, а затем и проиграл третий.

На следующей неделе после Индиан-Уэллса Медведев должен был сыграть в Москве. Но сразу после поражения от Димитрова россиянин признал, что раздумывает об отказе от участия в турнире. На послематчевой пресс-конференции 25-летний россиянин открытым текстом признал, что «он очень сильно устал». Даниил до последнего тянул с окончательным решением, но в результате всё-таки принял непростое решение отказаться от домашнего турнира, хотя ранее практически никогда не упускал возможности сыграть на родной земле.

«Кубок Кремля и другие турниры в России я очень редко пропускал. У меня есть цель выиграть Кубок Кремля, возможно, даже не один раз. Стараюсь почаще играть перед своей публикой. Но я понимал: если выступлю здесь или в Питере, то окажусь под угрозой. Моя большая команда сказала, что если я хочу хорошо закончить сезон, то лучше пропустить Москву и Питер. Календарь был необычный», — говорил Даниил, объясняя своё решение.

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Лучший теннисист России вернулся на корт только в начале ноября на «Мастерсе» в Париже, где добрался до финала. А затем было сложнейшее выступление на групповом этапе уже в Турине. В предварительном раунде Медведев одержал три победы кряду, но все они дались ему ценой больших физических трудозатрат. Все матчи, в том числе и игра со Зверевым, завершились в трёх сетах. Вероятнее всего, что именно такая нагрузка и дала о себе знать в финале.

Примечательный момент неудачи в финале Турина заключался в нехарактерном поведении российского спортсмена на корте. Обычно, когда игра начинает выходить из-под контроля Даниила, он принимается тратить свою энергию на удары ракеткой о корт, споры с судьёй на вышке или банальное выяснение отношений с трибунами, которое проявляется различным образом. Но на этот раз никакого проявления ярости и никакого шоу от него замечено не было. Медведев буднично и довольно отстранённо проиграл матч за 1 час 15 минут, потому что просто нечего было тратить.

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Теперь соперник Даниила по решающему матчу в Турине отправляется в заслуженный отпуск, а вот самому россиянину в ближайшие часы придётся принять ещё одно серьёзное решение. Уже 27 ноября сборной России предстоит взять старт в финальной стадии Кубка Дэвиса. Сможет ли Даниил за столь короткое время восстановиться после тяжёлого сезона – очень большой вопрос. Но в любом случае остаётся только поблагодарить россиянина за потрясающий сезон, в течение которого мы имели возможность наслаждаться в его исполнении игрой самого высокого уровня.

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