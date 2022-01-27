«Слава богу, пошёл дождь». Как же камбэк Медведева похож на подвиги Сафина в Австралии!

Российский теннисист Даниил Медведев второй сезон кряду пробился в полуфинал первого в году турнира «Большого шлема». В роскошном по драматургии четвертьфинале Australian Open 25-летний россиянин одолел канадца Феликса Оже-Альяссима – 6:7, 3:6, 7:6, 7:5, 6:4. На пути к победе второму номеру мирового рейтинга пришлось отыгрываться с 0-2 по сетам, причём в четвёртой партии канадец имел матчбол на подаче россиянина.

Для Медведева выход в полуфинал Australian Open стал пятым попаданием в четвёрку лучших на турнирах «Большого шлема». Рекордсменом же по этому показателю среди российских теннисистов является Марат Сафин, в активе которого семь подобных успехов. Примечательно, что предпоследний раз в своей карьере Сафин проводил полуфинал на турнире «Большого шлема» ровно 17 лет тому назад – 27 января 2005 года. И тот матч Марата против швейцарца Роджера Федерера стал настоящим триумфом российского спорта.

В самом начале нынешнего розыгрыша Открытого чемпионата Австралии мы подробным образом уже вспоминали весь путь Сафина ко второму титулу в его карьере на мэйджоре. Кратко освежим воспоминания. В первом круге посеянный под четвёртым номером Сафин за 74 минуты разгромил проводившего первый матч в жизни в основной сетке турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, впоследствии ставшего рекордсменам по титулам на Australian Open. Затем Марат преодолел сопротивление чеха Богдана Улираха, хорвата Марио Анчича, бельгийца Оливье Рохуса и словака Доминика Хрбаты, благодаря чему оформил проход в полуфинал турнира.

Там его ждала встреча со швейцарцем Федерером, который приехал в Мельбурн в ранге безоговорочного фаворита. 23-летний Роджер находился просто в сумасшедшей форме. Годом ранее он выиграл три из четырёх турниров «Большого шлема». Уроженец Базеля не знал себе равных на кортах Австралии, Англии и США, соответственно выиграв Australian Open, Уимблдон и US Open. Примечательно, что в финале австралийского мэйджора он довольно уверенно обыграл Сафина – 7:6, 6:4, 6:2.

Перед началом Открытого чемпионата Австралии – 2005 победная серия Роджера на мэйджорах насчитывала 14 матчей, а если говорить о турнирах всех категорий, то из последней 41 встречи швейцарец выиграл 40. В начале года в качестве разминки перед выступлением в Австралии уроженец Базеля выступил в Дохе, где легко и непринуждённо забрал 23-й титул в карьере, в финале разгромив своего будущего тренера – хорвата Ивана Любичича (6:3, 6:1).

Проход швейцарца к полуфиналу Australian Open — 2005 напоминал движение асфальтового катка. Роджер выиграл пять матчей подряд, лишь однажды позволив своему сопернику добраться до тай-брейка. Этим счастливчиком оказался киприот Маркос Багдатис, выигравший у Федерера шесть геймов в третьем сете. Остальным, в том числе и титулованному американцу Андре Агасси, повезло намного меньше. Андре являлся победителем трёх из пяти последних Открытых чемпионатов Австралии, но в матче с Федерером его главной задачей было избежать абсолютного разгрома.

Путь Федерера к полуфиналу Australian Open-2005:



1-й круг: Федерер – Санторо – 6:1, 6:2. 6:2.

2-й круг: Федерер – Сузуки – 6:3, 6:4, 6:4.

3-й круг: Федерер – Ниеминен – 6:3, 5:2 — отказ финна.

4-й круг: Федерер – Багдатис – 6:2, 6:2, 7:6.

Четвертьфинал: Федерер – Агасси – 6:3, 6:4, 6:4.

Перед матчем с Роджером не в пользу Марата говорила и статистика их предыдущих личных встреч. Из семи сыгранных матчей только один завершился в пользу Сафина – это произошло в Москве в 2002 году в четвертьфинале Кубка Кремля. Остальные матчи завершились победами швейцарца, причём лишь однажды в этих встречах Роджер позволил Марату выиграть партию.

История личных встреч Сафина и Федерера до встречи на Australian Open – 2005:



1. 2001. Рим. Грунт. 1/16 финала. Федерер – Сафин – 4:6, 6:4, 7:6 (7:5).

2. 2002. Москва. Грунт. Кубок Дэвиса. Федерер – Сафин – 7:5, 6:1, 6:2.

3. 2002. Гамбург. Грунт. Финал. Федерер – Сафин – 6:1, 6:3, 6:4.

4. 2002. Москва. Синтетика. Четвертьфинал. Сафин – Федерер – 7:5, 6:4.

5. 2004.

6. 2004. Дубай. Хард. 1/16 финала. Федерер – Сафин – 7:6 (7:2), 7:6 (7:4).

7. 2004. Masters Cup. Хард. Полуфинал. Федерер – Сафин – 6:3, 7:6 (20:18). 1. 2001. Рим. Грунт. 1/16 финала. Федерер – Сафин – 4:6, 6:4, 7:6 (7:5).2. 2002. Москва. Грунт. Кубок Дэвиса. Федерер – Сафин – 7:5, 6:1, 6:2.3. 2002. Гамбург. Грунт. Финал. Федерер – Сафин – 6:1, 6:3, 6:4.4. 2002. Москва. Синтетика. Четвертьфинал. Сафин – Федерер – 7:5, 6:4.5. 2004. Australian Open . Хард. Финал. Федерер – Сафин – 7:6 (7:3), 6:4, 6:2.6. 2004. Дубай. Хард. 1/16 финала. Федерер – Сафин – 7:6 (7:2), 7:6 (7:4).7. 2004. Masters Cup. Хард. Полуфинал. Федерер – Сафин – 6:3, 7:6 (20:18).

Абсолютно все предматчевые расклады говорили в пользу очередной победы Федерера. И в подтверждение этих слов Роджер оставил за собой первый сет, сделав брейк в самой концовке партии – 7:5. Во второй партии Марат сумел отыграться – 6:4, но в третьем сете швейцарец во второй раз повторил трюк из начала матча – снова 7:5 в его пользу. И 2-1 по партиям в пользу первой ракетки мира.

На тай-брейке четвёртого сета Федерер имел матчбол на своей подаче, но Сафин не дрогнул, обведя вышедшего к сетке лидера мирового рейтинга свечой. Достав из арсенала невероятные удары, Марату удалось перевести игру в решающую партию, где ему улыбнулась удача на балансе – 9:7. Это были 4 часа 28 минут настоящего теннисного пиршества. Победа Сафина положила конец победной серии Федерера против теннисистов из первой десятки, состоявшей из 26 матчей.

Права на видео принадлежат Australian Open (ITF). Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале Australian Open.

В момент победы у Марата едва хватило сил вскинуть руки, а после пресс-конференции он отправился в гостиницу, чтобы отпраздновать день рождения бокалом шампанского – 27 января 2005 года Сафину исполнилось 25 лет. И на день рождения он организовал для себя лучший подарок из всех возможных – второй подряд выход в финал Australian Open.

«Сафин играл лучше – я надеюсь отыграться, но я рад, что был частью этого. Это большое невезение. Я думаю, что играл хорошо, но очко здесь, очко там изменили матч. Это было обидно, но я хотя бы навязал борьбу», – сказал расстроенный швейцарец после поражения.

«Неважно, сколько у тебя матч-пойнтов, ты должен их выигрывать. Это игра разумов. Это Роджер Федерер, так что изначально психологически это очень сложно. Он оказывает давление, и неважно, сколько у тебя матч-пойнтов», – в свою очередь прокомментировал победу Сафин.

В финале Открытого чемпионата Австралии – 2005 Марат обыграл местного любимца Ллейтона Хьюитта, выиграв второй титул в своей карьере на мэйджорах. Казалось, что впереди 25-летнего россиянина ждёт потрясающая карьера, но победа в Австралии так и осталась последним триумфом в его жизни. Федерер впоследствии больше не проиграет Марату ни одной встречи, в том числе переиграв россиянина и на австралийских кортах в 2009 году. Но даже спустя много-много лет швейцарец вспоминал о том самом матче с Маратом из 2005-го.

«На этом корте у меня было много пятисетовиков. Плохих матчей вообще не припомню. Даже когда я проиграл в третьем круге Сеппи три года назад, по-моему, я играл хорошо. Или тот матч с Сафиным в 2005-м, который я проиграл, – он вообще был эпическим», – говорил Роджер в 2018 году.

На данный момент Марат, которому сегодня исполнилось 42 года, так и остаётся последним российским теннисистом, выигрывавшим Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде. Спустя 17 лет по его пятам следует Медведев – и между вчерашней победой Даниила над Оже-Альяссимом и тем великим триумфом Сафина прослеживается удивительно много исторических параллелей. Разумеется, никто не собирается ставить молодого канадца в один ряд с великим швейцарцем, но мимо нескольких любопытных деталей пройти решительно невозможно.

В случае победы Медведева в Австралии-2022 он выиграет второй титул на «Большом Шлеме». Впервые россиянин праздновал успех в США на US Open (2021). Победа Сафина в Австралии-2005 стала второй в его карьере на «Большом Шлеме», а впервые Марат праздновал успех в США на US Open (2000). На Australian Open – 2022 Медведев приехал в ранге действующего финалиста турнира – на Australian Open – 2005 Сафин приехал в ранге действующего финалиста турнира. Медведев обыграл Оже-Альяссима 26 января – Сафин обыграл Федерера 27 января. Канадец имел матчбол в четвёртом сете – швейцарец имел матчбол в четвёртом сете. Феликс родился на свет 8 августа 2000 года – Роджер родился на свет 8 августа 1981 года.

Что ж. Как пишут в фильмах – все совпадения случайны и не имеют отношения к реальности. Примечательно, что если внимательно проанализировать вчерашний матч Даниила, то на ум сразу приходит ещё один памятный матч Марата на кортах «Мельбурн Парка». В 2002 году россиянин впервые в карьере пробился в финал Открытого чемпионат Австралии, сумев в полуфинале выиграть пятисетовый матч у немца Томми Хааса.

В том полуфинале Сафин горел 0-1 и 1-2 по партиям – три сета прошли в упорной борьбе, но два из них сложились не в пользу Марата. И в этот момент начался дождь. Когда рефери Питер Белленгер объявил о том, что в матче будет перерыв, трибуны увидели, как Сафин поднимает руки к небу. Спустя 45 минут корт Рода Лэйвера был перекрыт и включены кондиционеры. Температура понизилась до комнатной, и матч возобновился. И на корте был уже совсем иной Сафин. Он сразу сделал брейк. «Слава богу, пошёл дождь и дал мне перевести дух. Я понимал, что должен взять подачу именно сразу — пока Хаас не разогрелся после перерыва. Понимал, что не могу больше позволять себе давать ему шансы. И я их ему не дал!» — так коротко Сафин прокомментировал ситуацию, создавшуюся на корте после спасительного ливня.

ВИДЕО.

Медведеву в четвертьфинале Australian Open – 2022 также очень вовремя на помощь пришёл австралийский дождь, пролившийся над Мельбурном на тай-брейка третьего сета, когда россиянин находился в шаге от поражения, проигрывая по партиям 0-2. В отличие от Марата, Даниил не воздевал рук к небу и даже подумал о том, что дождь может ему помешать, но в результате всё оказалось ему на руку.

«На самом деле, в тот момент я даже считал, что эта пауза даже может мне помешать, потому что я чувствовал, что начинаю набирать ход, если можно так сказать. Но действительно, когда закрыли крышу, как-то легче стало мне играть. Подача полетела лучше, и удары стали сильнее, я стал как-то больше в корт входить. Когда закрывают крышу, это действительно всегда имеет какие-то свои разные нюансы. То есть, наверное, мне немного легче стало попадать в корт: мяч как бы быстрее опускался, было более влажно. Но действительно сегодня мне это помогло, да», — сказал Медведев YouTube-каналу Eurosport.

В завтрашнем полуфинале Даниил сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Начало матча – в 11:30 мск. Российский теннисист продолжает свой поход за вторым в карьере титулом на «Больших шлемах» и первой в жизни победой на кортах «Мельбурн Парка».