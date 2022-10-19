11 двойных подвели Соболенко! Самсонова выбила из сетки 2-ю ракетку Гвадалахары

В разгаре крупный турнир WTA-1000 в Гвадалахаре, сетка которого рассчитана на шесть кругов и 56 участниц. За два игровых дня полностью завершился первый круг и сыграно четыре поединка из второго. Сенсаций прогремело уже много. В частности, россиянка Анна Калинская выбила из соревнований чемпионку «Ролан Гаррос» — 2021 Барбору Крейчикову и прервала серию чешки из девяти победных матчей с учётом титулов в Таллине и Остраве. Крейчикова входила в число претенденток на пять оставшихся путёвок для участия в Итоговом чемпионате WTA, который в этом году проходит в Форт-Уэрте. До старта Гвадалахары таких теннисисток было аж 17. После двух дней соревнований их осталось 13. Кроме Крейчиковой, также сошли с дистанции россиянка Екатерина Александрова, чешка Петра Квитова и бразильянка Беатрис Хаддад-Майя. Среди этих оставшихся 13 претенденток сразу три наши девушки – Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина.

Вот как первая ракетка России Дарья Касаткина прокомментировала победу во втором круге над китаянкой Чжу Линь и борьбу за попадание на Итоговый: «Как бы я ни пыталась отогнать мысли об Итоговом, обмануть себя я не могу. Просто надо принять это давление и справляться с ним так, как я умею. Это первый раз, когда у меня действительно есть шанс соревноваться на Итоговом, а не присутствовать в качестве запасного, так что это стресс. Но я рада. Я в неплохом положении. А после этого матча оно ещё улучшилось. Вот почему это был действительно важный матч. Теперь я чувствую, что избавилась от этого груза». Напомним, россиянки не играли на Итоговом чемпионате WTA с 2016 года. Последней была Светлана Кузнецова. И вот теперь появился новый шанс.

Сетка турнира в Гвадалахаре получилась настолько представительной, что уже во втором круге (1/16 финала) сошлись друг с другом две претендентки на попадание в Форт-Уэрт – белоруска Арина Соболенко, посеянная под вторым номером, и россиянка Людмила Самсонова, которая в Чемпионской гонке WTA на начало Гвадалахары занимала 22-ю строчку. Соболенко как высоко сеянная стартовый круг пропускала, а вот Самсонова в первом раунде встречалась с 37-летней эстонкой Кайей Канепи и за 1 час 21 минуту оформила победу – 6:1, 7:5.

Людмила и Арина до этого момента друг с другом не пересекались на корте, но у них есть много общего. Во-первых, они ровесницы – обе родились в 1998 году, только Соболенко – в мае, а Самсонова – в ноябре. Кроме того, девушки предпочитают агрессивный, силовой стиль игры, основанный на мощных ударах. Но если Людмила делает ставку на точную подачу, то у Арины с этим последнее время есть определённые проблемы. Слишком часто Соболенко допускает двойные ошибки, нередко сериями и из-за этого теряет геймы, можно сказать, на ровном месте.

Людмила первой добралась до брейк-пойнта, уже в третьем гейме, но белоруска угрозу отвела – 2:1. Следом появились шансы уже у Соболенко забрать чужую подачу, но она их все растеряла – 2:2. И тут у Арины случился провал, она наделала кучу ошибок на своей подаче и позволила сопернице выйти вперёд – 3:2, а затем и 5:2. Правда, первая подача россиянки на сет получилась неудачной – Соболенко смогла сократить отставание – 5:4. Но вторая попытка Самсоновой подать на сет увенчалась успехом – 6:4. Отметим, что за партию белоруска допустила шесть двойных при пяти эйсах. У Людмилы эти показатели были поскромнее – три двойных и одна подача навылет.

Во втором сете Соболенко преобразилась. Прежде всего она наладила свою подачу, играла очень собранно и за всю партию допустила только одну двойную. В четвёртом гейме белоруска поймала соперницу на ошибках и добилась брейка – 3:1. Ну а в концовке сета Арина увеличила преимущество и сравняла счёт по партиям – 6:2 и 1:1. Несмотря на этот успех, белоруска решающую партию начала с грубых ошибок – позволила сопернице добраться до брейк-пойнтов и завершила свой гейм двойной ошибкой. На переходе Соболенко в сердцах даже бросила ракетку возле своей скамейки. Тем не менее Арина продолжила бороться, в четвёртом гейме она заработала четыре брейк-пойнта, была близка к тому, чтобы выровнять ситуацию, но Самсонова выдержала эти атаки, с большим трудом взяла свою подачу – 3:1, но зато потом под ноль сделала ещё один брейк и довела матч до победы – 6:4, 2:6, 6:2 за 2 часа 15 минут. За весь матч Арина допустила 11 двойных.

Вот так состоялась пока главная сенсация турнира – Людмила Самсонова сохранила шансы на попадание в «Восьмёрку» и выбила из сетки Гвадалахары вторую ракетку турнира. Это первая победа Людмила над теннисисткой из топ-5. При этом у самой Соболенко всё ещё остаётся возможность отобраться на Итоговый, но теперь многое будет зависеть от выступления её преследовательниц. Кстати само поражение Арины привело к тому, что 4-ю и 5-ю путёвки на Итоговый полуфили Кори Гауфф и Каролин Гарсия. А вакансий теперь осталось только три. Отметим, что победами в первом запуске среды, кроме Самсоновой, также отметились Елена Остапенко и Даниэль Коллинз, также рвущиеся в Форт-Уэрт.