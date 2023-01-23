«Каждый третий с ума бы сошёл». Мир в восторге от прорыва Хачанова и Рублёва на АО

Если вы не любите теннис, значит, вы просто не смотрели теннис. Перефразируем давно известное в быту выражение. Иначе не передать общего ощущения от матча Андрея Рублёва в 1/8 с датчанином Хольгером Руне. Россиянин ушёл со счёта 2:5 в пятом сете, выкатил два эйса на матчболах соперника при 5:6 и 15-40, а затем возвращался с 0-5, 2-6 и 3-7 на тай-брейке решающего сета. А ещё выдал такой предательский для датчанина нетбол — после приёма Андрея мяч ударился о трос и нырнул на сторону соперника.

После финального «гейм, сет и матч» Рублёв рухнул на хард Мельбурна от накатившего счастья, но извиниться перед Хольгером за такой подарок судьбы не забыл. Всё это время он прокручивал в голове те недавние ралли против Марина Чилича — правда, в пяти сетах тогда он проиграл.

«Единственное, что я постоянно повторял: «Пожалуйста, не делай, как на Ролан Гаррос». Там я полностью сдался, когда проигрывал 7-2. Сегодня же я задался целью выиграть ещё хотя бы пару очков. В итоге я понемногу прибавлял, пока не стало 7-6. Теперь вы знаете, чем это закончилось», — сказал Андрей на корте.

Для Андрея это второй выход в четвертьфинал АО (подобное уже случалось в 2021-м). Всего же четвертьфиналов у него семь, и по этому показателю Рублёв обойдёт Даниила Медведева. Для другого россиянина Карена Хачанова выход в ЧФ на австралийском «Шлеме» — вообще дебют. Он в трёх партиях разгромил японца Йосихито Нисиоку и даже повесил тому две «баранки».

Как эксперты и теннисисты реагируют на выход россиян в четвертьфиналы

«Эмоционально. Сегодня датчанину будет трудно уснуть. Это мёртвый мяч на матч-пойнте. Просто не могу поверить», — добавил журналист Жозе Моргадо.

Андрей Рублёв Фото: Getty Images

«Молодец, силу воли проявил. Слов нет, только положительные эмоции. Джокович дальше? Давайте пока насладимся выходом в четвертьфинал. Зачем забегать вперёд? Давайте пока петь дифирамбы в адрес Андрея за его волевую победу. Его выручила подача, как ни парадоксально. В решающие моменты — особенно на тай-брейке подача выручила», — сказал шестикратный чемпион «Шлема» Евгений Кафельников после победы Андрея.

«Самый милый человек с самым чистым сердцем — Андрей Рублёв. Вот это способ бороться», — написала Виктория Азаренко в социальных сетях.

«Какие американские горки!» — согласились коллеги-журналисты с Tennis TV.

«Получился фильм — не романтика, а фильм ужасов. Достаточно комфортно Рублёв выиграл первый сет. Потом был ранний брейк, но всё равно второй сет Рублёв мог выиграть. В четвёртом сете идёт подача на матч и происходят две двойные ошибки. Достаточно много подарков для такого уровня матча, где играют два игрока из топ-10 мира.

Карен Хачанов Фото: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

На матчболе произошла вообще какая-то шара. Просто какую-то нереальную соплю засандалил. Я не могу это объяснить. Такое происходит раз в год, а то и вообще раз в жизни. Если бы на матчболе пошёл розыгрыш, то Руне сделал бы всё, чтобы выиграть этот мяч. В этом матче было огромное количество невынужденных ошибок», — сказал экс-игрок, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков.



«Матч был просто сумасшедший. Смотреть было можно, но мучительно. Андрей — молодец. Мальчика жалко, но так готовится чемпион. Руне в будущем сумеет это преодолеть. Ещё бы Руне не подсесть. Каждый третий с ума сойдёт.



Можно посочувствовать всем близким Рублёва и Руне и всем, кто был на этом матче, потому что была сумасшедшая игра. Нужно поздравить Андрея и порадоваться. Пока мы прошли тяжёлое испытание, а Рублёв особенно. Его нужно поблагодарить за это», — сказала комментатор Анна Дмитриева.



Все четвертьфиналисты узнали своих соперников. Карен сойдётся с Себастьяном Кордой, Андрей — с Новаком Джоковичем, Стефанос Циципас сыграет с Иржи Легечкой, Томми Пол – с Беном Шелтоном. И оба россиянина могут выйти в свои первые полуфиналы. Правда, одному для этого осталось победить девятикратного чемпиона АО серба, другому — не дать навязать свой атакующий теннис американцу с чешскими корнями.

Джокович, например, уже предвосхищает битву с россиянином. «Он уже несколько лет стабильно стоит в топ-5, топ-10. Невероятно мощный, особенно с подачи и форхенда. Очень взрывной игрок. Немного как Алекс де Минор. Надеюсь, результат будет таким же», — пошутил во время флеш-интервью на корте Новак после будничной победы над австралийцем — 6:2, 6:1, 6:2.



Всё же хочется верить, что в среду ему будет не до смеха.